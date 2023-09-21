Гендиректор донецкого «Шахтера» Палкин выступил с критикой в адрес ФИФА

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Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин выступил с резкой критикой руководства Международной федерации футбола (ФИФА). Он заявил, что организация своими действиями развалила украинский футбол.
Ранее Палкин заявлял, что донецкий клуб будет обращаться в Международный арбитражный суд, если клубы из других стран будут пытаться бесплатно переманить игроков «Шахтера». Накануне горняки бесславно проиграли на нейтральном поле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов португальскому «Порту» со счетом 1:3.
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