Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о планах развития клуба

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Также гендиректор в интервью «РБ Спорт» отметил, что главной целью клуба является построение сильной и конкурентной команды, которая будет сильна в РПЛ. Однако он уточнил, что эта цель рассчитана на долгосрочную перспективу, а перед ней стоят задачи – побеждать в каждом предстоящем матче.
Малышев рассказал, что важным событием для клуба стала покупка «Лукойлом» всех объектов на территории спорткомплекса в Сокольниках. В течение 2-3 лет его планируется модернизировать. Также за это время будет построен новый манеж в районе Тушино.
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