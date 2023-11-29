Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Гимнастки из Щелково стали серебряными призерами Чемпионата мира

Гимнастки из Щелково стали серебряными призерами Чемпионата мира

29 ноября 2023, 13:26
Фото: Евгения Корытько

Фото: Евгения Корытько

Юные щелковские гимнастки завоевали серебро на Чемпионате мира по эстетической гимнастике. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Чемпионат мира по эстетической гимнастике прошел в Казахстане. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 50 команд из 16 стран мира.

По итогам выступлений, команда «Никос» из Щелково выиграла серебро в возрастной категории от 8 до 10 лет.


«Дети на соревнованиях были бойцами, я сама выезжала на чемпионаты мира и я знаю, насколько трудно выступать и бороться, но дети показали себя с лучшей стороны. Эмоции, улыбки — всё настолько отточено, выполнено чётко, слаженно — они настоящая команда. Наверное, залог успеха – это ежедневные тренировки и отдача в полную силу», — поделилась тренер по эстетической гимнастике СШОР городского округа Щёлково Любовь Никулина.

Стоит отметить, что программу для гимнасток ставила заслуженный тренер России Сания Глызина.

Читайте также:

Подмосковная команда выиграла Кубок Ельцина по индорхоккею

Жуковские гимнастки стали победительницами Чемпионата мира

Люберецкий тяжелоатлет Агаджанян нацелился на новый рекорд мира
#щёлково
#тренер
#дети
#чемпионат мира
#любовь
#серебро
#тренировки
Читайте нас в
Хоккеист Кожевников: Малкин обойдёт Фёдорова
29 ноября 2023, 15:38

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший хоккеист «Спартака» Александр Кожевников заявил, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин уже вошёл в историю команды и может обойти Сергея Фёдорова.
Так он прокомментировал результаты игры спортсмена в нынешнем сезоне НХЛ.

«Уверен, что в самое ближайшее время он обойдёт Федорова. Думаю, что Евгений ещё как минимум 10 шайб забросит в этом сезоне. Главное, чтобы у Малкина не было травм. Евгений уже вошёл в историю «Питтсбурга» и полностью себя там реализовал. Теперь ему нужно поддерживать свой уровень и радовать болельщиков», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Кожевников.

Отмечается, что Малкину осталось забросить две шайбы для того, чтобы догнать занимающего 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ Сергея Федорова.

Читайте также:

Российские игроки «Коламбуса» установили уникальное достижение в НХЛ

МК: Овечкин ударил соперника в лицо в неудачно сложившемся для него матче

Александр Овечкин сделал громкое заявление о своем влиянии на НХЛ
#спорт
#нхл
#хоккей
#спортсмены
Читайте нас в
Сборная Подмосковья стала двукратным победителем общекомандного зачета по грэпплингу
29 ноября 2023, 13:39

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области дважды выиграла общекомандный зачет на всероссийском турнире по грэпплингу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта.
С 24 по 27 ноября в Рязани на базе спортивного комплекса «Арена-Атрон» прошел Всероссийский мастерский турнир по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги в честь чемпиона мира МСМК Романа Гаврикова.

В соревнованиях приняли участие свыше 800 спортсменов из 23 регионов страны. Московскую область на чемпионате представляли более 100 борцов.

По итогам соревнований представители Московской области завоевали 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую медаль. Также сборная стала двукратным победителем в общекомандном зачёте чемпионата.

Стоит отметить, что подмосковные борцы смогли обойти сборные команды Москвы и Рязани.

Читайте также:

Международный турнир по смешанным единоборствам прошел в Подмосковье

Спортсменки из Подмосковья стали призерами Кубка России по санному спорту

Жуковские самбисты выступили на Открытом Московском турнире
#турнир
#медаль
#страны
#борьба
#подмосковье
#чемпионат
#спортсмены
Читайте нас в
Неймар расстался с моделью Бьянкарди, которая разрешала ему изменять
29 ноября 2023, 12:55

Фото: istockphoto/Marat Musabirov

Бразильский футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар и его девушка, модель Бруна Бьянкарди, решили расстаться через месяц после рождения дочери.
Об этом девушка сообщила на своей странице в одной из социальных сетей. 

«Мы являемся родителями Мави, и это всё, что нас связывает», —объяснила Бьянкарди, надеясь, что эта тема не будет вызывать столько интереса. 
7 октября Бьянкарди родила дочь Мави. Также у 31-летнего Неймара есть сын Дави Лукка, который родился в 2011 году.

Издание Em Off сообщало, что Неймар и его девушка договаривались о том, что он может ей изменять, используя презервативы и избегая поцелуев в губы с партнёршами. 

Ранее сообщалось, что сына телеведущей Тутты Ларсен Луку призвали на службу. Телеведущая сообщила об этом в личном блоге и рассказала, что не сразу приняла решение сына.

Читайте также:

Сын телеведущей Тутты Ларсен ушёл в армию

Певице Хлебниковой диагностировали серьёзные проблемы с сердцем

У Пэрис Хилтон родился второй ребенок
#спорт
#футбол
#отношения
#спортсмены
#любовь
Читайте нас в
Фигуристы Морозова и Еременко хотят сменить гражданство
29 ноября 2023, 12:27

Фото: istockphoto/SeventyFour

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозова/Игорь Еременко хочет сменить спортивное гражданство.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свои источники. 

Морозова/Еременко прекратили работу с тренером Анжеликой Крыловой. Сейчас пара переезжает в США, где их куратором станет отец Аннабель – тренер и хореограф Николай Морозов.

В данный момент спортсмены работают над переходом в сборную Франции. Планы по смене гражданства появились около полугода назад. 

В этом сезоне Морозова/Еременко не выступили ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы спортсменки. На этапе в Красноярске на раскатке произошло столкновение Морозовой с Елизаветой Шанаевой. Аннабель Морозова повредила ногу.

Аннабель Морозова обладательница российского, американского и французского гражданства. Ранее она выступала с Андреем Багиным и Девидом Нарижным. А Еременко был победителем Финала Гран-при среди юниоров с Софьей Шевченко.

Читайте также:

Фигуристка Алиса Ефимова в третий раз сменила спортивное гражданство

Олимпийский чемпион рассказал о деградации фигуристов без мировых турниров

WTA не будет наказывать теннисисток за участие в турнире в Санкт-Петербурге
#фигурное катание
#спорт
#спортсмены
#гражданство
#новости
Читайте нас в
Подмосковная команда выиграла Кубок Ельцина по индорхоккею
28 ноября 2023, 22:00

Фото: Минспорт МО

Команда Спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта из подмосковного Щёлкова выиграла Х турнир на призы первого президента России Бориса Ельцина по индорхоккею. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир прошёл в Екатеринбурге. За награды боролись четыре команды из главных хоккейных регионов страны – Екатеринбурга, Московской области и Татарстана. В полуфинале команда щёлковской СШОР разгромила зеленодольское «Динамо» со счётом 19:1. 
 
Финалом турнира стало классическое противостояние уральской и подмосковной хоккейных школ. Итог встречи – 6:3 в пользу щёлковской команды. 
 
Представитель Подмосковья Антон Рассказов был признан лучшим бомбардиром соревнований. 

Читайте также:

Жуковские гимнастки стали победительницами чемпионата мира

В Московской области открыли Шахматную академию Сергея Карякина

Люберецкий тяжелоатлет Агаджанян нацелился на новый рекорд мира

 
#минспорт мо
#соревнования
#хоккей
#екатеринбург
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
«Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой»
Матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России «Локомотива» и «Балтики» закончился ничьёй
28 ноября 2023, 21:35

Фото: официальный сайт ФК «Локомотив»

Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл со счётом 2:2 с калининградской командой «Балтика»в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России.
Встреча прошла на домашнем стадионе калининградского клуба. На трибунах присутствовали 5 702 зрителя. 

Игра завершилась ничьёй. У «Балтики» отличились Тигран Аванесян и Натан Гассама. А у «Локомотива» дваджы забил годы Тимур Сулейманов. 

Следующий матч команд пройдёт уже на домашнем стадионе «Локомотива» в Москве. Точная дата проведения встречи ещё не анонсирована, но известно, что она произойдёт в период с 14 по 14 марта. 

«Локомотив» занимает восьмую стройку турнирной таблицы РПЛ, а «Балтика» – 15. 

Читайте также:

Тренера «Локомотива» Галактионова, обматерившего судей, могут дисквалифицировать

Экс-тренер «Динамо» Силкин заявил об обязанности команды попасть в топ-3 РПЛ

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, обыграв «Сочи»
#футбол
#матч
#встреча
#рпл
#кубок россии
Читайте нас в
Жуковские гимнастки стали победительницами Чемпионата мира
28 ноября 2023, 19:54

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Воспитанницы спортивной школы «Метеор» из Жуковского одержали победу на Чемпионате мира по эстетической групповой гимнастике.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, соревнования проходили в Астане, республика Казахстан с 23 по 27 ноября.

Отмечается, что команда «Виктория» по итогам соревнований стала двукратным чемпионом первенства, команда «Виктория-Стрела» одержала победу первенства мира в командном зачёте, в то время как команда «Взлёт» стала серебряным призёром турнира.

При этом, спортсменок тренировали Зитта Букова, Татьяна Перевощикова и Эльвира Маркизова.

Читайте также:

Жуковские самбисты выступили на Открытом Московском турнире

Спортсмены из Московской области стали призерами этапа Кубка России по биалтону

Спортсменка из Коломны стала победительницей этапа Кубка России по шорт-треку
#жуковский
#казахстан
#соревнования
#спорт
#гимнастика
Читайте нас в
В Московской области открыли Шахматную академию Сергея Карякина
28 ноября 2023, 19:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Технолицее им. В. И. Долгих в Истре открылась Шахматная академия Сергея Карякина. Там под руководством знаменитого гроссмейстера будут заниматься юные подмосковные шахматисты.
«В вашем возрасте я уже вовсю играл. Я был абсолютно таким же ребёнком, но много занимался, и это дало свои результаты. Поэтому знайте, что всё возможно. Не всем дано стать чемпионами мира, но шахматы помогут вам в жизни – они интеллектуально вас обогатят. Поэтому обязательно занимайтесь ими», – напутствовал детей Карякин.
Открыть академию в Технолицее в своё время предложил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Как отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абарёнов, сейчас обсуждается идея проведения в академии этапа Кубка Сергея Карякина или Кубка губернатора. 
«Академия Сергея Карякина – ещё одна точка развития спорта в регионе. Уверен, что это не последняя шахматная школа нашего известного гроссмейстера. Будем двигаться вперед», – сказал Абарёнов.
В ходе открытия Карякин провёл сеанс одновременной игры с лицеистами 1-5 классов. Самому юному из них – всего пять лет. Это воспитанник preschool Технолицея, участник Детского первенства мира среди мальчиков до восьми лет Амир Чеканов

Как отметили в министерстве, на всероссийских соревнованиях подмосковные спортсмены показывают высокий уровень. В этом году они завоевали 13 медалей, в том числе пять золотых.

Читайте также:

Люберецкий тяжелоатлет Агаджанян нацелился на новый рекорд мира

Тренер «Химок» Талалаев выразил удовлетворённость игрой команды

Международный турнир по смешанным единоборствам прошёл в Подмосковье



 
#спорт
#минспорт мо
#андрей воробьёв
#губернатор
#шахматы
#истра
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Люберецкий тяжелоатлет Агаджанян нацелился на новый рекорд мира
28 ноября 2023, 18:21

Фото: Минспорт МО

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» намерен установить неофициальный рекорд мира по удержанию тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Люберецкий тяжелоатлет попытается удерживать в тренажёре Смита на плечах штангу весом более 200 кг и при этом надувать медицинские грелки. Неофициальный рекорд будет посвящён Дню героев Отечества, который ежегодно празднуется 9 декабря», – говорится в сообщении. 
Как отметили в министерстве, попытка состоится в рамках подготовки к рекорду мира по удержанию автомобиля «Москвич» в мае следующего года в городе Кисловодске. Рекорды Агаджаняна признаются Международной федерацией стронгмена.
 
Понаблюдать за установлением неофициального рекорда мира можно будет 8 декабря во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы.
 
Читайте также:

Тренер «Химок» Талалаев выразил удовлетворённость игрой команды

Международный турнир по смешанным единоборствам прошел в Подмосковье

Арсений Жильцов из Каширы примет участие в чемпионате мира по боксу
#минспорт мо
#рекорд
#тяжёлая атлетика
#люберцы
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Достижения.рф