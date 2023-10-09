ГК «Чеховские медведи» победил в чемпионате России астраханское «Динамо»

Фото: Минспорт МО
Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли в Астрахани в матче чемпионата России по гандболу в Суперлиге местное «Динамо».
К концу первой половины игры преимущество было на стороне гостей – 14:17. После этого «Медведи» лишь увеличили разрыв. Итог встречи – 28:33 (14:17).
Самыми результативными игроками у подмосковных гандболистов стали Александр Ермаков и Александр Котов. Оба отправили в ворота соперника по пять мечей.
Следующий матч «Чеховские медведи» проведут в белорусском Могилёве в рамках SEHA – Gazprom League 11 октября.
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Самыми результативными игроками у подмосковных гандболистов стали Александр Ермаков и Александр Котов. Оба отправили в ворота соперника по пять мечей.
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Лора Луганская