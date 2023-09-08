ГК «Чеховские медведи» с победы стартовал в чемпионате России

Сыроварня Олега Сироты в городском округе Истра приглашает жителей и гостей Подмосковья принять участие в забеге по пересечённой местности, который состоится 4 ноября.

Забег будет проходить на несколько дистанций: 5 км, 10 км и 20 км, а также пройдут забеги для детей: на 1 км и на 500 м, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей мероприятия ждёт проверенная локация с фермой, кроликами, сыром и горячий чай на финише. Каждому финишеру вручат медаль из природных материалов, а победителям — народные призы.

Регистрация на забег возможна по ссылке.

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