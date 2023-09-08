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ГК «Чеховские медведи» с победы стартовал в чемпионате России

08 сентября 2023, 22:22
Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» успешно стартовал в чемпионате России по гандболу. В матче в Уфе против местного «Акбузата» они одержали безоговорочную победу – 40:24: (17:11). Об этом сообщил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

«Наша команда сразу уверенно ушла в отрыв и повела шесть мячей. Всю игру уфимцы находились в роли догоняющих, но так и не смогли сократить разрыв. Это первая игра в сезоне и первая победа «Чеховских медведей», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
Следующий матч «Медведи» проведут 17 сентября дома, во Дворце спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова. Соперником станет «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области.

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#московская область
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Нападающий «Сибири» Андреофф: «Я очарован фанатами»
08 сентября 2023, 18:56

Фото: istockphoto.com/LeArchitecto

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф заявил, что первый матч на новой «Сибирь-Арене» получился очень весёлым. А болельщики и фанаты были активными и громкими, что очень его впечатлило.
«Игра получилась веселой. Мне очень понравилась арена, здесь очень комфортно играть. Я очарован фанатами. Болельщики «Сибири», определенно, являются самыми громкими в моей карьере. Атмосфера на арене потрясающая, люди придают тебе огромное количество энергии. Я в полном восторге», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Андреофф.

Он отметил, что несмотря на ничью, игра не была для него скучной. Спортсмен также подчеркнул, что партнёры по игре у него были отличные.

Ранее подмосковный «Витязь» одержал домашнюю победу над владивостокским «Адмиралом» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.

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#спорт
#арена игра
#спортсмен
#хоккей
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Экс-тренер «Ростова» Балахнин оценил шансы «Краснодара» на победу в чемпионате РФ
08 сентября 2023, 18:44

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что «Краснодар» имеет шансы стать чемпионом России в нынешнем сезоне, однако есть ещё команды, показывающие себя не хуже.
«Краснодар» в этом сезоне станет чемпионом сейчас трудно, так как есть ряд команд, которые ещё будут биться за титул. Тот же «Зенит» выглядит мощно, состав у них интереснее, чем у «Краснодара». По игре петербуржцы не хуже. «Краснодар» выглядит хорошо, но хватит ли сил у команды так играть? Они еще не познали вкуса чемпионства», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Балахнин.

Ранее сообщалось, что футболисты российской сборной сыграли вничью со счетом 1:1 с олимпийской командой Египта в первом из двух запланированных товарищеских матчей. Так, матч проходил в Суэце. Счет открыл на седьмой минуте Билал Мажар, российская сборная отыгралась в начале второго тайма после гола Степана Оганесяна.

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#матч
#сборная россии
#краснодар
#футбол
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Стартовала регистрация на соревнования по плаванию «Волна здоровья» среди любителей
08 сентября 2023, 18:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

1 октября в Рузском городском округе пройдут открытые любительские соревнования Московской области по плаванию «Волна здоровья».

Участников соревнований «Волна здоровья» ждут 10 дорожек 50-метрового бассейна, профессиональное судейство и автоматическая система регистрации времени, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Все победители соревнований получат медали и дипломы, а также памятные медали получат все участники соревнований.

Участие возможно по предварительной регистрации на сайте. На этом же сайте можно узнать подробности соревнований. Участие бесплатное.

Местом проведения состязаний станет Дворецводных видов спорта «Руза» – уникальный спортивный комплекс, позволяющий проводить мероприятия самого высокого уровня.

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#соревнования
#спорт
#спорт подмосковья
#плавание
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Депутат Тумусов назвал хорошей идею создать спортивный аналог Пушкинской карты
08 сентября 2023, 14:22

Фото: istockphoto.com/kzlmax

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею создания платёжной карты для социально незащищённых групп, предназначенной для оплаты расходов на спорт, аналогичную Пушкинской карте.
«Это очень хорошая инициатива. Конечно, это расходы из бюджета, но они оправданные, потому что это — вложение в будущее. Здоровье нашей молодёжи оставляет желать лучшего. Уделять внимание оздоровлению молодых людей — это я приветствую», — прокомментировал в беседе с RT Тумусов.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой сделать платёжную карту для социально незащищённых групп населения для оплаты расходов на спорт. Она напомнила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в России на протяжении наблюдался недостаток физической активности у детей, что, в том числе может быть следствием недостаточной доступностью спортивных занятий для молодёжи и высокой стоимостью инвентаря для ряда категорий семей.

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#спорт
#здоровье
#будущее
#расходы
#депутат
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В России хотят сделать спортивный аналог Пушкинской карты
Создать спортивный аналог Пушкинской карты предложила депутат Лантратова
08 сентября 2023, 14:08

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой сделать платёжную карту для социально незащищённых групп населения для оплаты расходов на спорт.
Она напомнила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в России на протяжении наблюдался недостаток физической активности у детей. По мнению парламентария, это в том числе может быть следствием недостаточной доступностью спортивных занятий для молодёжи и высокой стоимостью инвентаря для ряда категорий семей.

«Прошу рассмотреть возможность реализации проекта спортивно-оздоровительной карты с целью дальнейшего развития массового молодёжного спорта в РФ, повышения здоровья российской молодёжи из социально незащищённых групп и поддержки российских производителей спортивного инвентаря», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

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#карты
#спорт
#помощь
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Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Египта
Сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с олимпийской командой Египта
07 сентября 2023, 21:48

Фото: iStock/alphaspirit

Футболисты российской сборной сыграли вничью со счетом 1:1 с олимпийской командой Египта в первом из двух запланированных товарищеских матчей.
Отмечается, что матч проходил в Суэце. Счет открыл на седьмой минуте Билал Мажар, российская сборная отыгралась в начале второго тайма после гола Степана Оганесяна.

Вторая встреча сборных состоится также в Суэце 11 сентября. 

Напомним, ранее бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказал мнение о том, что в предстоящем товарищеском матче между сборной РФ и олимпийской сборной Египта фатального проигрыша последнего не будет. Мостовой отметил, что игроки будут обладать хорошей мотивацией.

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Роналду: Чемпионат в Португалии превратился в цирк

Международный паралимпийский комитет намерен навсегда приостановить членство ПКР

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#рф
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В Подмосковье оборудуют 12 плоскостных спортивных сооружений
07 сентября 2023, 20:44

Фото: Минспорт МО

В Московской области до конца года оборудуют восемь стадионов, две хоккейные площадки и две универсальные спортплощадки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

Стадионы появятся в восьми городских округах: Серпухов (город Протвино, улица Строителей, дом 21); Луховицы (улица Островского); Воскресенск (улица Комсомольская, дом 23); Лобня (стадион «Труд»); Домодедово (деревня Гальчино); Подольск (микрорайон Климовск, стадион «Весна»); Солнечногорск (квартал Тимоново) и Волоколамский (стадион «Текстильщик»). Как пояснили в министерстве, на стадионе предусмотрены поле с искусственным покрытием, круговые беговые дорожки, скамейки, трибуны, раздевалки и площадки для сдачи ГТО.

Хоккейной площадкой зимой можно пользоваться по назначению, а летом играть в волейбол, мини-футбол и теннис. Такой объект появился в Подольске на стадионе «Весна». А в Лобне на ул. Чехова пока идут работы.

Как пояснили в министерстве, универсальная спортплощадка предназначена для тренировок, игр по мини-футболу, гандболу и баскетболу. Такие площадки появились в Домодедове на ул. Авенариуса и на ул. Калинина в Ликино-Дулёве Орехово-Зуевского городского округа.

Все работы проводятся в рамках проекта «Спорт – норма жизни».

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#подмосковье
#московская область
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Журова: «Паралимпийский комитет особенно политизирован»
07 сентября 2023, 19:13

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Депутат Госдумы, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова раскритиковала политизированность Международного паралимпийского комитета, который намерен навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР).
Она считает целью подобных действий является искоренение в России спорта высоких достижений.

«Это политизированная вещь, даже больше, чем в олимпийском движении. Паралимпийский комитет особенно политизирован. И в их сознании, видимо, сложилось так, что Россия не просто гордится своими паралимпийцами, а что это её особая гордость. И раз это особая гордость, то надо её убрать», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журова.

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#спорт
#россия
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Стартовала регистрация на забег «Народный трейл» в Подмосковье
07 сентября 2023, 15:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Сыроварня Олега Сироты в городском округе Истра приглашает жителей и гостей Подмосковья принять участие в забеге по пересечённой местности, который состоится 4 ноября.

Забег будет проходить на несколько дистанций: 5 км, 10 км и 20 км, а также пройдут забеги для детей: на 1 км и на 500 м, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей мероприятия ждёт проверенная локация с фермой, кроликами, сыром и горячий чай на финише. Каждому финишеру вручат медаль из природных материалов, а победителям — народные призы.

Регистрация на забег возможна по ссылке.

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В парке Серебряных Прудов пройдут интересные мероприятия для жителей.
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