ГК «Чеховские медведи» с победы стартовал в чемпионате России

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
«Наша команда сразу уверенно ушла в отрыв и повела шесть мячей. Всю игру уфимцы находились в роли догоняющих, но так и не смогли сократить разрыв. Это первая игра в сезоне и первая победа «Чеховских медведей», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.Следующий матч «Медведи» проведут 17 сентября дома, во Дворце спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова. Соперником станет «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области.
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