Глава «Газпрома» Миллер кратко прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»

В ночь с 11 на 12 ноября в бою за титул временного чемпиона UFC на турнире в Нью-Йорке россиянин Сергей Павлович проиграл Тому Аспинэллу. Британец победил нокаутом, отправив российского бойца на настил октагона на 69-й секунде первого раунда.