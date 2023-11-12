Глава «Газпрома» Миллер кратко прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»

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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер четырьмя словами прокомментировал исход матча 15-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром», завершившийся вничью 1:1. «Лев прыгнул — тигр отскочил».
Этим высказыванием Миллер обыграл эмблему клуба из Краснодара, на которой изображен бык, а также одно из прозвищ игроков питерского клуба — «львы». Также этот комментарий можно отнести и к характеру матча, особенно после того, как команды обменялись голами. На мяч, который после удара Кордобы добил в ворота Михаила Кержакова добил Эдуард Сперцян, своим результативным действием ответил лучший бомбардир чемпионата Маттео Кассьера, забивший уже 12-й мяч по ходу турнира.
После этого инициативой полностью завладел «Зенит». Создавалось впечатление, что «Краснодар», который опережал клуб из Санкт-Петербурга на два очка перед этим матчем, согласен на ничью, чтобы сохранить статус-кво по итогам первого круга чемпионата РПЛ. Питерцы же очень хотели забить победный мяч и были близки к этому. Самый реальный шанс принести своей команде победу упустил Андрей Мостовой. Он на фланге в блестящем стиле обыграл двух соперников, вошел в штрафную под углом к воротам и пытался поразить дальний угол. Отчаянный бросок Матвея Сафонова не помог, мяч он достать не сумел, но тот угодил в штангу.
Ничейный счет сохранился до конца игры, так же как и двухочковое преимущество «Краснодара» над «Зенитом». Борьба за чемпионство продолжится во втором круге турнира. Специалисты отмечают, что в этом году наблюдать за РПЛ гораздо интереснее, чем раньше, когда «Зенит» со старта уходил в отрыв и спокойно докатывал до очередных золотых медалей. Конкуренция со стороны «Краснодара» делает соревнования значительно более непредсказуемыми и интересными.
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После этого инициативой полностью завладел «Зенит». Создавалось впечатление, что «Краснодар», который опережал клуб из Санкт-Петербурга на два очка перед этим матчем, согласен на ничью, чтобы сохранить статус-кво по итогам первого круга чемпионата РПЛ. Питерцы же очень хотели забить победный мяч и были близки к этому. Самый реальный шанс принести своей команде победу упустил Андрей Мостовой. Он на фланге в блестящем стиле обыграл двух соперников, вошел в штрафную под углом к воротам и пытался поразить дальний угол. Отчаянный бросок Матвея Сафонова не помог, мяч он достать не сумел, но тот угодил в штангу.
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Александр Бойцов