Глава МОК Бах: Пока рано обсуждать последствия для РФ из-за Игр дружбы

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В настоящий момент рано обсуждать, какие Россию могут ожидать последствия из-за проведения Игр дружбы, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«Спортивные мероприятия должны быть организованы спортивными организациями, они должны соблюдать правила спортивных организаций. Сейчас ведутся обсуждения по этому поводу, слишком рано говорить о последствиях, разные варианты возможны», - прокомментировал ситуацию Бах.
Напомним, о проведении Игры дружбы было объявлено в июне на Петербургском экономическом форуме. Они должны пройти летом 2024 года в Москве. Предварительно, Игры дружбы будут представлять собой формат, похожий на опыт московской Олимпиады-1980 и Игр дружбы-1984. К участию в соревнованиях будут приглашены спортсмены из дружественных РФ стран, однако, точный список оглашён еще не был.
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