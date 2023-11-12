Глава МОК Томас Бах окончательно «запутался в показаниях»

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) призвал спорт оставаться «политически нейтральным». В то же время непоследовательный Томас Бах тут же заявил, что спортивное движение не может быть вне политики.
Очевидно, что Бах запутался в собственных словах и решениях в стремлении оправдать дискриминацию наших спортсменов и России в целом. Об этом же заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она констатировала, что МОК уже давно стал полностью политизированной организацией, действующей по щелчку пальцев спонсоров из-за океана и с грустью отметила, что большинство идей и принципов, стоявших у истоков олимпийского движения, попрано, искажено и забыто.
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