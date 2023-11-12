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Глава МОК Томас Бах окончательно «запутался в показаниях»

Глава МОК Бах призвал «политически нейтральный» спорт не быть «вне политики»
12 ноября 2023, 19:11
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) призвал спорт оставаться «политически нейтральным». В то же время непоследовательный Томас Бах тут же заявил, что спортивное движение не может быть вне политики.

Что подразумевает президент МОК под этими противоречивыми высказываниями — остается только догадываться, передает телеграм-канал Readovka. Следуя его несколько кривоватой логике «нейтральности», должны просто исчезнуть все национальные сборные и уж тем более любая национальная символика, как и само понятие «международные соревнования».

Очевидно, что Бах запутался в собственных словах и решениях в стремлении оправдать дискриминацию наших спортсменов и России в целом. Об этом же заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она констатировала, что МОК уже давно стал полностью политизированной организацией, действующей по щелчку пальцев спонсоров из-за океана и с грустью отметила, что большинство идей и принципов, стоявших у истоков олимпийского движения, попрано, искажено и забыто.

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Александр Овечкин продолжает переписывать таблицу рекордов НХЛ
Александр Овечкин обновил рекорд по количеству первых шайб в матчах
12 ноября 2023, 13:12

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

После волны критики за низкую результативность Александр Овечкин дважды отличился в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и внес очередные изменения в таблицу рекордов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которую переписывал уже не однажды.
Как отмечает спортивная сеть Monumental Sports Network, российский форвард обновил свой же рекорд по матчам, в которых ему удавалось открыть счёт. Эта игра стала для него 141-й, в которой он забросил первую шайбу. На втором месте располагается чех Яромир Ягр, у которого в активе 135 таких игр, на третьем — Бретт Халл (131).

Кроме того, Овечкин догнал Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в пустые ворота. У обоих теперь по 56 таких шайб. В погоне Александра Великого за считавшимся вечным рекордом по голам в НХЛ просто Великого ему осталось забросить 68 шайб. Если Овечкин вышел на свой привычный уровень скорострельности, рекорд Гретцки обязательно падет, если не в этом сезоне, то в следующем.

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#овечкин
#хоккей
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Глава «Газпрома» Миллер кратко прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»
12 ноября 2023, 12:40

Фото: istockphoto/Rost-9D

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер четырьмя словами прокомментировал исход матча 15-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром», завершившийся вничью 1:1. «Лев прыгнул — тигр отскочил».
Этим высказыванием Миллер обыграл эмблему клуба из Краснодара, на которой изображен бык, а также одно из прозвищ игроков питерского клуба — «львы». Также этот комментарий можно отнести и к характеру матча, особенно после того, как команды обменялись голами. На мяч, который после удара Кордобы добил в ворота Михаила Кержакова добил Эдуард Сперцян, своим результативным действием ответил лучший бомбардир чемпионата Маттео Кассьера, забивший уже 12-й мяч по ходу турнира.



После этого инициативой полностью завладел «Зенит». Создавалось впечатление, что «Краснодар», который опережал клуб из Санкт-Петербурга на два очка перед этим матчем, согласен на ничью, чтобы сохранить статус-кво по итогам первого круга чемпионата РПЛ. Питерцы же очень хотели забить победный мяч и были близки к этому. Самый реальный шанс принести своей команде победу упустил Андрей Мостовой. Он на фланге в блестящем стиле обыграл двух соперников, вошел в штрафную под углом к воротам и пытался поразить дальний угол. Отчаянный бросок Матвея Сафонова не помог, мяч он достать не сумел, но тот угодил в штангу.

Ничейный счет сохранился до конца игры, так же как и двухочковое преимущество «Краснодара» над «Зенитом». Борьба за чемпионство продолжится во втором круге турнира. Специалисты отмечают, что в этом году наблюдать за РПЛ гораздо интереснее, чем раньше, когда «Зенит» со старта уходил в отрыв и спокойно докатывал до очередных золотых медалей. Конкуренция со стороны «Краснодара» делает соревнования значительно более непредсказуемыми и интересными.

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#краснодар
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Российский боец Павлович нокаутом проиграл Аспинэллу в бою за титул UFC
12 ноября 2023, 11:41

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

В ночь с 11 на 12 ноября в бою за титул временного чемпиона UFC на турнире в Нью-Йорке россиянин Сергей Павлович проиграл Тому Аспинэллу. Британец победил нокаутом, отправив российского бойца на настил октагона на 69-й секунде первого раунда.
На счету Аспинэлла числились шесть досрочных побед, в том числе над россиянином Александром Волковым. Букмекеры отдавали преимущество Павловичу, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1,6. Шансы британского бойца оценивались с коэффициентом 2,42.

Сергей начал бой осторожно, а вот его противник не стал тратить время на разведку и сразу провел несколько удачных лоу-киков. Тогда и Павлович пошел в атаку, и соперники перешли к обмену мощными ударами. Но, в отличие от предыдущих поединков, размах рук не дал российскому бойцу решающего преимущества. Аспинэлл умело уклонялся от его ударов, а потом сам сильно и точно попал в висок Павловичу. Тот рухнул на настил октагона и британец успел всадить в него три тяжелых хаммерфиста, прежде чем судья остановил бой.

Аспинэлл после победы плакал и не мог поверить в свою удачу. Успех в бою он посвятил отцу. А россиянин долго приходил в себя и не мог подняться на ноги. Поражение сильно пошатнуло его позиции в рейтинге UFC, но при правильных выводах из неудачи он свой шанс на титульный бой еще получит.

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#турнир
#победа
#рейтинг
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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 68 голов
Овечкин забросил 826-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 68 голов
12 ноября 2023, 06:36

Фото: istockphoto.com/AlenaLitvin

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в рейтинге ведущих бомбардиров в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 68 голов.
Этого успеха он достиг, оформив дубль в гостевом матче регулярного сезона против «Нью-Йорк Айлендерс». 38-летний российский игрок, занимающий второе место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб, увеличил свой общий счет до 826 голов.

Рекордсмен Гретцки удерживает лидерство в списке лучших бомбардиров лиги с 894 голами, набранными за 1487 матчей.

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#тренер
#нхл
#лидерство
#авангард
#счёт
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В Bellator заявили об отсутствии планов лишать Нурмагомедова титула
Исполнительный директор Bellator: россиянин Нурмагомедов не будет лишен титула
12 ноября 2023, 04:47

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

По заявлению исполнительного директора американской организации Bellator Майка Когана после информации о положительном результате допинг-теста у бойца смешанных боевых искусств (ММА) Усмана Нурмагомедова россиянин не будет лишен своего титула, сообщает РИА Новости.
Коган подчеркнул, что никто не собирается отбирать у спортсмена его чемпионских званий. По его словам, произошедшее не относится к допингу. Коган также отметил, что «единственным разумным шагом» является проведение реванша с Брентом Примусом.

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#допинг
#спорт
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«Зенит» впервые за три сезона завершил первый круг РПЛ не на первом месте
11 ноября 2023, 23:21

Фото: istockphoto/Rost-9D

Завершилась игра 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Краснодаром», которая проходила на стадионе «Газпром Арена».
Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Несмотря на результат, «Зенит» не смог обойти «Краснодар» в турнирной таблице и закончил первый круг текущего сезона РПЛ на втором месте. Этот результат стал первым за последние три сезона для команды из Санкт-Петербурга, которая регулярно занимала первое место в чемпионате в течение последних пяти лет.

После этой игры «Краснодар» удерживает лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 матчах. «Зенит» остается на второй строчке с 30 очками после такого же числа проведенных встреч.

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#матч
#лидерство
#рпл
#игры
#краснодар
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Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания по делу фигуристки Валиевой
11 ноября 2023, 08:22

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне (Швейцария) завершила слушания по делу российской фигуристки-одиночницы Камиллы Валиевой. Окончательное решение будет вынесено и оглашено в январе 2024 года.
В заявлении судебного органа, опубликованном на официальном сайте организации, указано, что все стороны будут должным образом проинформированы о принятом решении и обоснованиях, которыми руководствовались арбитры. Данные слушания проходили в два этапа: с 26 по 28 сентября и с 9 по 10 ноября. Были заслушаны представители четырех сторон: самой фигуристки, Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Международного союза конькобежцев (ИСУ, от англ. International Skating Union, ISU) и Российского антидопингового агентства (РусАДА).

На Олимпиаде 2022 года в Токио Валиева помогла российской команде завоевать золотые медали, однако награждение призеров (второе и третье места заняли команды США и Японии) так и не было проведено из-за допингового скандала с ее участием. Стало известно, что в пробе фигуристки от декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество. При этом ей позволили принять участие в индивидуальных соревнованиях, где выбитая из колеи  15-летняя на тот момент спортсменка сумела занять лишь четвертое место.

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#сша
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#допинг
#олимпиада
#фигурное катание
#суд
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Подмосковная самбистка Кахраманова выиграла чемпионат мира
10 ноября 2023, 20:28

Фото: Минспорт МО

Самбистка из Московской области Эльмира Кахраманова завоевала золотую медаль чемпионата мира в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Кахраманова победила в весовой категории 54 кг. В финальной схватке она взяла верх над румынкой Кристиной Бондарь со счетом 1:0.
 
Самбистка живёт и тренируется в городском округе Мытищи, представляет региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, а также СШОР по единоборствам Московской области. 
 
Чемпионат мира по самбо проходит в столице Армении с 10 по 12 ноября. В главном старте сезона участвуют более 500 спортсменов из 70 стран.

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#московская область
#армения
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Юная шахматистка из Дубны стала двукратным призёром первенства ЦФО
10 ноября 2023, 20:05

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Мария Малахова из Дубны стала двукратным бронзовым призёром первенства Центрального федерального округа по шахматам. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Воспитанница спортшколы «Дубна» Мария Малахова заняла третье место в соревнованиях по блицу и классике среди девушек до 15 лет. По словам Тихомирова, юная спортсменка выступала под руководством тренера Виктора Березина

Первенство среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет по классике, рапиду, блицу и решению шахматных композиций проходило с 27 октября по 9 ноября в Калуге. Участниками стали 225 шахматистов из 18 российских регионов. 

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