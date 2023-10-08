Глава UFC Уайт: Россияне могут выходить на бой с флагом страны

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Глава UFC Дана Уайт сообщил, что организация приняла решение снять запрет на выход бойцов с флагом своей страны. Россияне смогут выходить с триколором на плечах начиная со следующего турнира: UFC Fight Night 229.
Уайт рассказал, что во время нахождения в отпуске он смотрел турнир, посвященный Дню независимости Мексики. Тогда отсутствие национальных флагов буквально резало глаз знаменитому промоутеру и казалось неестественным, сообщает Sport 24.
Он также подчеркнул, что бойцы из России также смогут выходить на представление в октагон с флагом своей страны, наравне с другими участниками боев. Запрет на флаги для россиян действовал с 2022 года, с момента начала украинского конфликта. UFC тогда не хотела создавать политическую напряженность.
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«Отсутствие флагов сводило меня с ума. И я подумал: «К черту, мы возвращаем флаги!» — сказал Уайт на пресс-конференции.
«Мне просто наплевать!» — эмоционально прокомментировал Дана Уайт свое нынешнее решение.
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Александр Бойцов