Глава WADA Банька пригрозил иностранцам санкциями за участие в Играх дружбы

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что иностранные спортсмены могут подвергнуться санкциям со стороны агентства за участие в Играх дружбы. Об этом пишет ТАСС.
«Возможное участие в этом соревновании тех, кто является подписантом кодекса WADA, может повлечь определённые последствия», — сказал Витольд Банька.17 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила гендиректору WADA Оливье Ниггли, который заявил, что Россия якобы не имеет права организовывать Игры дружбы. Она призвала его заняться вопросом соответствия допинговым правилам «трансгендерных спортсменов, накачанных гормонами».
22 сентября во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что РУСАДА все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Помимо этого, WADA наказало 218 спортсменов из России, основываясь на данных московской лаборатории.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к национальным спортивным федерациям и комитетам с предостережением от участия во Всемирных играх дружбы, проведение которых запланировано с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В МОК считают, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта. Об этом сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд
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