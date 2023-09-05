Главный тренер ФК «Факел» Евсеев покинул свой пост

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Главный тренер футбольного клуба «Факел» из Воронежа Вадим Евсеев покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
В сообщении выражается благодарность Евсееву за вклад в развитие команды, а также за сохранение возможности играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Вадиму Евсееву 47 лет. Он возглавил воронежский «Факел» в мае 2023 года. Благодаря его подготовке команда одержала победу в матче с красноярским «Енисеем», что помогло ей сохранить место в РПЛ.
До этого Евсеев работал в «Текстильщике» (Иваново), «Амкаре» (Пермь), «СКА – Хабаровске» и «Уфе».
В качестве игрока Евсеев шесть раз становился чемпионом России, побеждал в кубке России шесть раз и дважды одержал победу в суперкубке.
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Вадиму Евсееву 47 лет. Он возглавил воронежский «Факел» в мае 2023 года. Благодаря его подготовке команда одержала победу в матче с красноярским «Енисеем», что помогло ей сохранить место в РПЛ.
В качестве игрока Евсеев шесть раз становился чемпионом России, побеждал в кубке России шесть раз и дважды одержал победу в суперкубке.
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Анастасия Чинкова