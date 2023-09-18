Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, как относится к YouTube-шоу Дзюбы

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По словам Галактионова, решение о принятии новых игроков было принято с учётом экономической ситуации. Изначально рассматривались разные кандидатуры, в том числе и иностранные. Однако условия не подходили «Локомотиву», и было принято решение взять российских игроков.
«Нет. Он (Дзюба – ред.) работает достаточно неплохо. У него хорошие показатели и скоростной работы. У нас очень много невынужденных ошибок. Классность игроков, которые его окружали в другой команде, была выше. У нас более молодые ребята, нестабильные, необходимо определенное терпение», – подчеркнул тренер.
Кроме того Галактионов рассказал и об интенсивности. По его словам, команде удалось повысить свои прошлогодние показатели в преодолении общей дистанции, высокоскоростном беге и спринте. Но главный тренер призвал говорить о качестве футбола в целом, а не об интенсивности в частности.
Помимо этого, Галактионов прокомментировал новое шоу Артёма Дзюбы и бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя», которое выходит на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Он заявил, что это увлечение Дзюбы, которое не запрещено в рамках Клуба, однако его предупредили о цензуре, поскольку футболист является лицом клуба и становится примером для болельщиков и юных футболистов. При этом, Галактионов заявил, что сам не смотрит эти видео, поскольку ему не нравится их формат.
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