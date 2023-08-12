Главный тренер «Манчестер Сити» отругал забившего два мяча Холланда

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Именно этот эпизод и заставил Гвардиолу поговорить с молодым нападающим на повышенных тонах. Позже тренер пояснил журналистам, что в Холланде жив юношеский максимализм: он хочет постоянно получать мяч, убегать к воротам и штамповать голы, не глядя на счет на табло. А в том моменте передача на нападающего была рискованной, так как потеря мча привела бы к обрезу и опасному моменту у собственных ворот. «Лысый шарлатан» Гвардиола объяснил нападающему, что его партнер действовал по ситуации и исключил риск атаки соперника. На вопрос журналиста, почему тренер разговаривал с игроком так резко, Гвардиола с улыбкой ответил, что Холланд тоже орал на партнера, не отдавшему ему передачу.
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