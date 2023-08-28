Goal: Лионелю Месси может грозить наказание после дебюта в MLS

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Аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Мессии может быть наказан после дебютной игры против команды «Нью-Йорк Ред Буллз». Дело в том, что форвард отказался общаться с прессой после матча.
Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Интер Майами». Месси забил один из мячей. Теперь на его счету 11 голов в девяти матчах. Таким образом аргентинец вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю. Впереди эквадорец Леонардо Кампана (18 мячей) и соотечественник Месси Госало Игуаин (29 мячей). Отметим, что 11-летний сын Лионеля Месси Тьяго стал игроком академии «Интер Майами».
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Александр Бойцов