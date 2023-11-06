Голкипер Акинфеев рассказал, планирует ли уезжать из России

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на лекции «Вратарь, подаривший надежду» во время марафона общества «Знание» рассказал, что не собирается уезжать из России.
«В России каждый человек должен испытывать патриотические чувства. Я больше все люблю все русское. Я русской души человек, которые не променяет русские березки на испанские сосны», — сказал Акинфеев, пишет РИА Новости.Игорь Акинфеев - воспитанник ЦСКА. На его счету 749 матчей за этот клуб, 313 из которых стали «сухими». Вместе с командой 6 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер отпразднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.
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