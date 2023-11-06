Голкипер Акинфеев рассказал, планирует ли уезжать из России

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии Masters в Париже с призовым фондом более 5,7 миллиона евро, сообщает РБК. Таким образом, он одержал на «Мастерсах» уже 40 побед за карьеру, обновив тем самым собственный же рекорд (у его ближайшего преследователя по этому показателю, испанца Рафаэля Надаля — всего 36 побед).