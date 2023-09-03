Гонщик Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед

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25-летний нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» выиграл гран-при Италии, установив новый рекорд «Формулы-1» по числу побед подряд.
РЕН ТВ пишет, что 3 сентября гонщик стал лучшим в 15-м этапе соревнований, прошедшем в итальянском Монце. Вторым к финишу приехал пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес, а третье место за испанцем «Феррари» Карлосом Сайнсом.
25-летний Ферстаппен не оставляет лидерских позиций с 7 мая. Выиграв 10-й Гран-при подряд, гонщик обогнал по этому показателю немеца Себастьяна Феттеля, который в 2013 году выиграл 9 этапов чемпионата подряд.
В нынешнем сезоне это уже 12-я по счёту победа нидерландского пилота. В октябре прошлого года он установил рекорд, одержав 14 побед за сезон.
Макс Ферстаппен славится агрессивным стилем вождения. Он является потомственным гонщиком: будучи 5-летним мальчиком уже ездил на болиде для юниоров «Ротакс Макс Юниор».
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25-летний Ферстаппен не оставляет лидерских позиций с 7 мая. Выиграв 10-й Гран-при подряд, гонщик обогнал по этому показателю немеца Себастьяна Феттеля, который в 2013 году выиграл 9 этапов чемпионата подряд.
Макс Ферстаппен славится агрессивным стилем вождения. Он является потомственным гонщиком: будучи 5-летним мальчиком уже ездил на болиде для юниоров «Ротакс Макс Юниор».
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Мария Фирсова