Гонщик Макс Ферстаппен повторил рекорд «Формулы-1»

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25-летний гонщик голландской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в 13 этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» – Гран-при Нидерландов.
Чемпионат прошёл в городе Зандворт. Это десятая победа в сезоне для гонщика. Макс Ферстаппен повторил рекорд «Формулы–1» по данному показателю. До этого момента одержать девять побед подряд удавалось только немецкому гонщику Себастьяну Феттелю 10 лет назад.
Макс Ферстаппен слвится агрессивным стилем вождения. Он является потомственным гонщиком: будучи 5-летним мальчиком уже ездил на болиде для юниоров «Ротакс Макс Юниор».
Второе место в гонке занял испанец Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин», третье место за пилотом «Альпина» французом Пьером Гасли.
Ранее сообщалось, что в США гонщик потерял управление на скорости 200 км/ч. Авария произошла на американских гонок NASCAR. На 156-м круге гонки по трассе Daytona International Speedway 32-летний американец Райан Прис не справился с управлением. Гонщик потерял управление на скорости 200 км/ч.
Полуторатонный Ford Mustang повело влево. Автомобиль снёс с трассы другого гонщика. Автомобиль 10 раз перевернулся в воздухе и загорелся.
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Макс Ферстаппен слвится агрессивным стилем вождения. Он является потомственным гонщиком: будучи 5-летним мальчиком уже ездил на болиде для юниоров «Ротакс Макс Юниор».
Ранее сообщалось, что в США гонщик потерял управление на скорости 200 км/ч. Авария произошла на американских гонок NASCAR. На 156-м круге гонки по трассе Daytona International Speedway 32-летний американец Райан Прис не справился с управлением. Гонщик потерял управление на скорости 200 км/ч.
Полуторатонный Ford Mustang повело влево. Автомобиль снёс с трассы другого гонщика. Автомобиль 10 раз перевернулся в воздухе и загорелся.
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Мария Фирсова