Госпрограмма «Спорт» позволила обновить спортивные сооружения Волоколамска

Фото: администрация Волоколамского г. о.
В Волоколамском городском округе создаются достойные условия для спортсменов благодаря государственной программе «Спорт». Об этом заявила временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова. Она также рассказала об обновлении стадиона «Текстильщик».
«Там постелили искусственный газон, сделали разметку, три беговые дорожки по 400 м, хорошее освещение, трибуны, скамейки запасных. На стадионе появились площадки для мини-футбола, баскетбола и сдачи норм ГТО. Отремонтировано здание административно-бытового корпуса, где будут заниматься силовой подготовкой», – рассказала ВРИП главы округа.Она добавила, что весной будет выполнено благоустройство территории вокруг поля. Спортсмены отмечают, что изменения позволят начинать сезон раньше обычного. В прошлые годы всегда приходилось ждать, пока естественное поле высохнет.
Козлова добавила, что предстоящей зимой в Волоколамском округе организуют 16 катков и три лыжные трассы. Все катки будут бесплатными для посетителей. К заливке приступят в середине декабря.
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Лора Луганская