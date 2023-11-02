Гроссмейстер Смагин назвал дурью отказ от рукопожатий украинских спортсменов

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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что отказ украинских спортсменов жать руку российским коллегам является дурью.
Он высказал мнение о том, что украинских спортсменов просто вынуждают так поступать.
При этом, он отметил, что инцидент, когда украинский гроссмейстер Юрий Кузубов не отказался от рукопожатия с россиянином Владиславом Артемьевым до и после их матча в рамках 7-го тура Grand Swiss, является примером нормы.
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При этом, он отметил, что инцидент, когда украинский гроссмейстер Юрий Кузубов не отказался от рукопожатия с россиянином Владиславом Артемьевым до и после их матча в рамках 7-го тура Grand Swiss, является примером нормы.
«Все эти дурацкие запреты высосаны из пальца, и я уверен, что все спортсмены, в том числе и украинские, ориентируются на человеческие качества. Конечно, если от них с ножом у горла потребуют сделать какую-то формальность, они сделают. <…> Я этих запретов не понимаю и надеюсь, что в будущем и украинские, и российские спортсмены такой дурью, как отказ от рукопожатий, заниматься не будут», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Смагин.
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Мелисса Тимофеева