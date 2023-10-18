Губерниев: «Джикии сейчас точно не до выступлений в команде»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими не самыми позитивными впечатлениями от игры защитника Георгия Джикии в матче сборной России с командой Кении.
«Джикия уже устроил саботаж футболу. Он даже с такой игрой в дубль «Спартака» не попадет. Понимаю, что центральных защитников в российских клубах нет, на этой позиции играют иностранцы в основном, но то, что мы видели, это не футбол, а ужас. Джикии сейчас точно не до выступлений в команде», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Губерниев.
До этого в Турции состоялся матч России и Кении, который завершился счётом 2:2.
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