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Губерниев назвал решение о допуске Федотова к сезону КХЛ поспешным

04 сентября 2023, 16:30
Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение о допуске ранее дисквалифицированного Международной федерацией хоккея вратаря Ивана Федотова к сезону КХЛ поспешным.
Он отметил, что такое решение неизвестно как скажется на сезоне.

«Мне кажется, что руководство ЦСКА поторопилось. Это присказка покуда, сказка будет впереди. Как это для нас аукнется, а это в любом случае аукнется, мы посмотрим дальше. ЦСКА, я понимаю, нужен этот вратарь, без всякого сомнения. Но, боюсь, это решение было торопливым», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Губерниев.


До этого сообщалось, что россияне Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин возглавили рейтинг лучших вратарей Национальной Хоккейной Лиги. Вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» признан лучшим вратарем лиги пятый год подряд.

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Шахматные турниры в усадьбе Гребнево собрали более 700 участников
04 сентября 2023, 16:42

Фото: Минспорт МО

В усадьбе Гребнево в городском округе Щёлково прошли финалы Кубка губернатора Московской области и Кубка Сергея Карякина по шахматам, а также супертурнир «Подмосковные королевы» на призы Андрея Ковалёва. На соревнования собрались более 700 спортсменов, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Мы постарались сделать такой турнир на открытом воздухе, чтобы всех объединить. Сегодня шахматы – один из самых популярных видов спорта. Полтора года назад губернатор Андрей Юрьевич Воробёев вместе с Сергеем Карякиным придумали этот турнир. В первом турнире приняли участие чуть более 100 человек, а сегодня он проходит в три этапа с участием более 1 тыс шахматистов. Думаю, на следующий год к нам присоединятся еще больше желающих», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
В финале Кубка Карякина встретились участники, прошедшие отбор на двух прошедших летом этапах. На центральной площади усадьбы также встретились участники Кубка губернатора, преодолевшие стадию отбора на муниципальных этапах.
«Сегодня в усадьбе Гребнево – большой шахматный фестиваль. На одной площадке проводим Кубок Сергея Карякина, Кубок губернатора Московской области и женский супертурнир на призы Андрея Ковалёва. Все это – для юных шахматистов. Важно, чтобы подрастающее поколение росло, тренировалось и набиралось опыта», – сказал Карякин.
Шахматные партии участников, организованные с использованием беспроводных электронных досок, транслировали на больших экранах. 
 
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Тренер «Родины» Антонюк войдёт в штаб сборной России
04 сентября 2023, 16:39

Фото: istockphoto.com/Steevy84

Тренер вратарей московской «Родины» Алексей Антонюк войдет в штаб сборной России.
Отмечается, что он пополнит штаб на время сентябрьских сборов. При этом, он будет работать в качестве помощника Виталия Кафанова. Как передаёт «РБ Спорт», он также будет взаимодействовать со вторым составом россиян и останется 11 сентября в Египте, а Кафанов уедет в Катар вместе с основой.

Уточняется, что до этого Антонюк на протяжении пяти лет трудился в основной команде «Краснодара», а с июня 2022 года стал тренером вратарей «Родины».

До этого сообщалось, что Сборная России проведёт тренировку в Белокаменке Мурманской области 7 сентября. Так, тренировка будет проведена на том же поле, что и грядущий кубковый матч кировского «Динамо» и 2DROTS.

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#спорт
#тренер
#сборная россии
#выходи во футбол
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Химкинские спортсмены взяли золото фестиваля баскетбола в Нижнем Новгороде
04 сентября 2023, 16:23

Фото: Минспорт МО

Подмосковная команда Khimki Power выиграла турнир по баскетболу 3х3 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В матче за золотые медали подмосковный коллектив встретился с командой «Курчатов» из Челябинска. Игра завершилась со счётом 21:17 в пользу KhimkiPower.
 
На турнире Pari NN Open встретились 10 ведущих команд России из Москвы, а также Московской, Калужской, Челябинской, Костромской и Нижегородской областей.

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#минспорт мо
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#подмосковье
#московская область
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#спортсмены
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Гонщик Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед
03 сентября 2023, 18:01

Фото: istockphoto/LeArchitecto

25-летний нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» выиграл гран-при Италии, установив новый рекорд «Формулы-1» по числу побед подряд.
РЕН ТВ пишет, что 3 сентября гонщик стал лучшим в 15-м этапе соревнований, прошедшем в итальянском Монце. Вторым к финишу приехал пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес, а третье место за испанцем «Феррари» Карлосом Сайнсом.
 
25-летний Ферстаппен не оставляет лидерских позиций с 7 мая. Выиграв 10-й Гран-при подряд, гонщик обогнал по этому показателю немеца Себастьяна Феттеля, который в 2013 году выиграл 9 этапов чемпионата подряд.
 
В нынешнем сезоне это уже 12-я по счёту победа нидерландского пилота. В октябре прошлого года он установил рекорд, одержав 14 побед за сезон. 

Макс Ферстаппен славится агрессивным стилем вождения. Он является потомственным гонщиком: будучи 5-летним мальчиком уже ездил на болиде для юниоров «Ротакс Макс Юниор».

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#гонки
#рекорд
#спорт
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Плющенко выплатил фигуристу Кондратюку 10 тысяч долларов, проиграв спор
03 сентября 2023, 15:57

Фото: iStock/sportpoint

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко проиграл спор и выплатил победителю Игр-2022 в командном турнире Марку Кондратюку $10 тысяч.
«Я думаю, что у нас впереди новый спор. Ты должен готовиться. Мы его пока между собой озвучили.Скоро встретимся, а ты готовься. Тебе хорошего сезона, удачи, ты большой молодец», – сказал Марку Кондратюку Евгений Плющенко.
Спор заключался в следующем: Евгений Плющенко предложил Кондратюку исполнить 10 тройных акселей с паузой между прыжками не более 15 секунд. Кондратюк все условия пари выполнил.
 
Марк Кондратюк является олимпийским чемпионом в командном соревновании (2022). Также он выиграл золотую медаль в одиночном катании на чемпионате мира в Таллине. В прошлом сезоне спортсмен стал первым на этапе Гран-при России в Сочи.

Ранее российская фигуристка Елизавета Нугуманова отметила, что для комфортной жизни ей необходимо расходовать около миллиона рублей ежемесячно. Елизавета уточнила, что при таком доходе она сможет позволить себе все желаемое. В летний период, выступая в шоу Евгения Плющенко, Нугуманова вышла на лед в украшениях на общую стоимость 1,7 миллиона рублей. Среди прочего на ней были украшения от Tiffany и браслет Cartier стоимостью 1,1 миллиона рублей.

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#фигурное катание
#спорт
#спортсмены
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Легионер «Локомотива» Изидор не хочет возвращаться в Россию
03 сентября 2023, 13:17

Фото: istockphoto/Rost-9D

Агент французского футболиста московского «Локомотива» Вильсона Изидора уведомил клуб о том, что его клиент не желает возвращаться в Россию.
Об этом сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Локомотива».
 
«После матча против «Сочи» Изидор вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд»,-сказано в сообщении. 
Но к закрытию транcферного окна футболист, не согласовав с руководством  «Локомотива», уехал во Францию, где, не уведомив клуб, прошёл медицинский оcмотр в одной из команд.
 
«Локомотив» в период до закрытия транcферного окна во Франции не получил предложений, устраивающих обе cтороны. Клуб призвал Вильcона Изидора приехать в Моcкву. Но футболиcт не хочет возвращатьcя в Роccию и в «Локомотив». На данный момент Изидор считается игроком «Локомотива».
 
Футболист перешел в «Локомотив» из «Монако» по ходу сезона-2021/22. В нынешнем  сезоне РПЛ он участвовал в четырех матчах, забил один гол. Его контракт с «Локомотивом» истечёт летом 2026 года. Он также являлся игрком французских клубов «Бастия-Борго» и «Лаваль».

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#футбол
#спортсмены
#франция
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Российская теннисистка Александрова разгромно проиграла чешской спортсменке Вондроушовой
03 сентября 2023, 08:24

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE

У 20-я ракетки мира Екатерины Александровой не получилось выйти в 1/8 Открытого чемпионата США по теннису.
«МК» пишет, что Александрова проиграла чешке Маркете Вондроушовой, которая занимает 9 место в рейтинге. Счёт: 2:6, 1:6.
Встреча длилась 57 минут. Александрова реализовала 2 брейпонта из 2, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни один эйс. На с чету Водроушовой подача навылет, 3 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В следующем туре чешская спортсменка на US Open встретится с американкой Питой Стирн. Ранее Маркета Водроушова побеждала на другом турнире Большого шлема – Уиммблдоне.
 
Из российских теннисисток в 1/8 прошла только 14-я ракетка мира Дарья Касаткина. В матче третьего круга она обыграла Гретье Миннен – 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал россиянка будет бороться с белорусской Ариной Соболенко. Ранее теннисистки 6 раз встречались на корте. Касаткина побеждала 2 раза.

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#теннис
#спорт
#спортсмены
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Боксёр из США Кевин Джонсон получит российское гражданство
02 сентября 2023, 20:34

Фото: iStock/JessAerons

Американский боксёр, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Кевин Джонсон получит гражданство России. Об этом сообщает ТАСС.
Джонсон уже подал все необходимые документы, а также определился с отчеством – он будет Владимировичем, в честь президента России Владимира Путина.

Напомним, что Кевину Джонсону 43 года. За свою карьеру он провёл 60 поединков и одержал 36 побед. 

Ранее сообщалось, что бразильский футболист Мохамед Конате получил российский паспорт. Его агент добавил, что футболист женат на русской девушке, у пары есть дочь. Конате свободно разговаривает на русском, потому что живёт в стране уже более пяти лет.

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#бокс
#паспорт
#россия
#гражданство
#сша
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Тренер Федотов: Алан Дзагоев близок к подписанию нового контракта
02 сентября 2023, 19:20

Фото: istockphoto/alphaspirit

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что бывший игрок армейцев и сборной России Алан Дзагоев может в ближайшее время подписать контракт с одним из клубов. Сейчас он поддерживает форму, тренируясь со своей бывшей командой.
В разговоре с «Матч ТВ» Федотов рассказал, что футболист попросил разрешения потренироваться вместе со своими бывшими партнерами, и клуб не отказал игроку, который отдал ЦСКА 14 лет своей карьеры. Дзагоев выступал за армейцев с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Кубок страны. Алан провел 59 матчей за сборную России, в которых забил 9 мячей.

Федотов отметил, что футболист тренируется с большой страстью и отдачей, а потому ему явно рано заканчивать с футболом. Тренер даже намекнул, что Дзагоев близок к подписанию контракта с одной из команд, но от ответа на вопрос, будет ли это ЦСКА,  уклонился. Последним клубом, за который играл Алан, был казанский «Рубин», в котором провел 12 матчей и забил два гола. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

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