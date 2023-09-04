Губерниев назвал решение о допуске Федотова к сезону КХЛ поспешным

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение о допуске ранее дисквалифицированного Международной федерацией хоккея вратаря Ивана Федотова к сезону КХЛ поспешным.
Он отметил, что такое решение неизвестно как скажется на сезоне.
До этого сообщалось, что россияне Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин возглавили рейтинг лучших вратарей Национальной Хоккейной Лиги. Вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» признан лучшим вратарем лиги пятый год подряд.
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«Мне кажется, что руководство ЦСКА поторопилось. Это присказка покуда, сказка будет впереди. Как это для нас аукнется, а это в любом случае аукнется, мы посмотрим дальше. ЦСКА, я понимаю, нужен этот вратарь, без всякого сомнения. Но, боюсь, это решение было торопливым», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Губерниев.
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Мелисса Тимофеева