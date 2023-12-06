Губерниев: В мировом биатлоне сохраняются антироссийские настроения

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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в мировом биатлоне наблюдаются антироссийские настроения.
«Биатлон будет последним видом спорта, куда нас вернут, там антироссийские настроения очень сильны. Тем не менее мы должны идти своим путём», — поделился своим мнением комментатор в беседе с «Газетой.Ru».
В 2022 году весной IBU заявил о решении допускать биатлонистов из России и Белоруссии на этапы Кубка мира только в качестве нейтральных спортсменов. На фоне этого российские спортсмены решили пропустить состязания. В сентябре 2023 года IBU организация продлила отстранение РФ и Белоруссии.
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