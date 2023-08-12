Хабиб Нурмагомедов удивился гендерно-нейтральным туалетам в США

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«Подхожу, а там две двери и на обеих таблички с надписью: «Для всех полов». Думаю, что такое? Куда это я попал?. Впервые в жизни такое увидел», — рассказывал позже российский чемпион.
Хабиб Нурмагомедов одержал 29 побед, не потерпев ни одного поражения за годы выступлений в смешанных единоборствах. Он удерживал титул абсолютного чемпиона UFC с 2018 года, когда завоевал его, до 2021 года, когда официально объявил о завершении спортивной карьеры.
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