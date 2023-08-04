Хабиб Нурмагомедов не будет готовить Маска к поединку с Цукербергом

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Бывший чемпион UFC по боям без правил российский боец Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать миллиардера Илона Маска перед поединком с главой корпорации Meta* (признана в России экстремистской) Максом Цукербергом.
Бизнесмены договорились сразиться на спортивной арене в Лас-Вегасе. Мать владельца компаний Tesla и SpaceX Мэй Маск сообщала, что бой был отменен. Однако президент UFC Дэна Уайт считает, что бой в любом случае состоится и соберет рекордную зрительскую аудиторию.
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* Признана экстремистской в РФ
Александр Бойцов