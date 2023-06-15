Химчанин Николай Доморацкий стал Почётным гражданином Московской области

Фото: администрация г.о. Химки
Он много лет возглавляет химкинский учебно-тренировочный центр «Новогорск»
Директор химкинского учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий удостоен звания «Почётный гражданин Московской области». Выдающиеся жители муниципалитетов региона получили федеральные и региональные награды в День России.
Специалист возглавляет учебно-тренировочный центр с 2003 года. На протяжении многих лет учреждение предоставляет все условия для подготовки спортсменов по 32 видам спорта, является ведущей базой подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям.
Долгое время Николай Сидорович служил в системе гражданской обороны и был участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Является членом общественного Совета при МЧС России, вице-президентом Федерации хоккея на траве России. В 2017 году химчанин был награждён знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени.
Ранее «Радио 1» сообщало, что логопед из Химок представит регион на Всероссийском конкурсе «Учитель-дефектолог России 2023».
«Большое спасибо за столь высокую оценку труда. Это вклад в развитие области всего нашего коллектива. Со временем мы становимся не только лучшей базой в России, но, наверное, и в мире», – поделился Доморацкий.
Долгое время Николай Сидорович служил в системе гражданской обороны и был участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Является членом общественного Совета при МЧС России, вице-президентом Федерации хоккея на траве России. В 2017 году химчанин был награждён знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени.
Ранее «Радио 1» сообщало, что логопед из Химок представит регион на Всероссийском конкурсе «Учитель-дефектолог России 2023».
Лора Луганская