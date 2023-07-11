Химкинские баскетболисты получили индивидуальные награды чемпионата России

Фото: РФБ / Иван Ермаков
Тренеры и игроки Центра спортивной подготовки №5, базирующегося в Химках, получили индивидуальные награды чемпионата России по баскетболу 3х3. В турнире приняли участие две химкинские команды – женская «Находка» и мужская Khimki Power.
По итогам чемпионата руководитель мужского клуба Даниил Абрамовский отмечен призом «За спортивное поведение», рассказали в Центре спортивной подготовки №5 пресс-службе администрации Химок.
Награда «Железная воля» вручена защитнице «Находки» Екатерине Лялиной. Открытие матчей – игрок Khimki Power Сергей Драковский. Этот сезон стал для него первым в дисциплине 3х3. До этого спортсмен выступал в профессиональных молодёжных командах классического баскетбола 5х5.
Спортсменки БК «Находка» Мария Никишина и Екатерина Лялина, а также игроки Khimki Power Александр Черевко и Илья Рожков вошли в топ-5 финала по показателям личной статистики.
Winline чемпионат России по баскетболу 3х3 – турнир для профессиональных мужских и женских команд. Попадание в финал – большое достижение для спортсменов. Соревнования проходили с января по июль. В чемпионате приняли участие 27 мужских и 12 женских команд.
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Награда «Железная воля» вручена защитнице «Находки» Екатерине Лялиной. Открытие матчей – игрок Khimki Power Сергей Драковский. Этот сезон стал для него первым в дисциплине 3х3. До этого спортсмен выступал в профессиональных молодёжных командах классического баскетбола 5х5.
Winline чемпионат России по баскетболу 3х3 – турнир для профессиональных мужских и женских команд. Попадание в финал – большое достижение для спортсменов. Соревнования проходили с января по июль. В чемпионате приняли участие 27 мужских и 12 женских команд.
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Лора Луганская