Химкинские гонщики стали победителями Первенства Московской области по автокроссу

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Участниками стали 12 ребят в возрасте до 14 лет, показавших свое мастерство в управлении багги.
«Помимо главного трофея индивидуально наградили трёх пилотов из Химок. «Серебро» в классе Д3-мини у нашего спортсмена Димитрия Крючкова. В классе Д3-250 две ступени наградного подиума также у наших воспитанников: первым финишировал Дмитрий Овчинников, а почетное второе место занял Даниил Кепов», — рассказал руководитель спортивной школы Александр Иванов.Первенство Московской области по автокроссу состоит из 12 этапов, в каждом определяется победитель, и после всех этапов составляется рейтинг, который определяет победителей и призеров соревнований.
Ранее сообщалось, что с ежегодным обращением к жителям в усадьбе Середниково выступил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, в ходе которого рассказал о развитии спорта в муниципалитете. Подробнее об этом читайте в нашем материале.