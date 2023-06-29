Химкинские параспортсмены взяли 10 медалей в лёгкой атлетике и стрельбе из лука

Фото: администрация г. о. Химки
В чемпионате России по лёгкой атлетике участвовали сурдоспортсмены из клуба «Благо» Диана Куликова и Алексей Ельников. Девушка первенствовала в беге 3 км и завоевала бронзу на дистанции 1,5 км. Алексей взял золото в беге на 3 км. Эти старты стали отборочными для включения в сборную России и участия в Летних играх сурдлимпийцев. Всего соревнования собрали более 300 спортсменов из 42 регионов страны.
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