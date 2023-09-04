Химкинские спортсмены взяли золото фестиваля баскетбола в Нижнем Новгороде

Фото: Минспорт МО
Подмосковная команда Khimki Power выиграла турнир по баскетболу 3х3 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На турнире Pari NN Open встретились 10 ведущих команд России из Москвы, а также Московской, Калужской, Челябинской, Костромской и Нижегородской областей.
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