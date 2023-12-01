ХК «Куньлунь» обыграл в Мытищах лидера Запада КХЛ «Спартак»

Фото: сайт ХК «Куньлунь»
Хоккейный клуб «Куньлунь» одержал домашнюю победу над «Спартаком» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в ледовом дворце «Арена Мытищи» завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
В субботу ХК «Куньлунь» сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
Читайте также:
В Кашире состоялся турнир по настольному теннису «Тарасковский накат»
Московская область впервые признана самым спортивным регионом России
Юные пловцы из Жуковского выступили на первом этапе Кубка чемпионов
Лора Луганская