ХК «Витязь» второй раз подряд победил «Сочи» в матче КХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Витязь»
Подмосковный «Витязь» одержал уверенную победу в гостях над ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в ледовом дворце «Большой» завершилась со счётом 3:1.
Это уже вторая подряд победа подопечных Дмитрия Рябыкина над «Сочи». Днём ранее матч закончился с результатом 3:2 в пользу гостей. Следующую игру ХК «Витязь» проведёт на выезде с минским «Динамо».
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