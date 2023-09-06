Хоккейный агент Дементьев объяснил поражения ЦСКА в сезоне КХЛ

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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал поражение ЦСКА на старте сезона КХЛ «Металлургу», которое стало вторым в трёх матчах чемпионата.
«Весь чемпионат пройти без поражений нельзя. Ни в одной лиге нет ни одной команды, которая бы выигрывала все матчи. Это спорт, это хоккей, и есть масса ситуаций, воздействующих на развитие событий. Возможно, информационный бум, который творится вокруг ЦСКА с начала чемпионата, имеет определенное влияние. Команды по-особому настраиваются на этого соперника. И, может быть, в самом ЦСКА атмосфера перегружена сложившейся ситуацией», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Дементьев.
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