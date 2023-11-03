Хоккейный эксперт Щитов увидел проблему СКА в составе

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Хоккейный эксперт Никита Щитов заявил, что СКА демонстрирует не самые лучшие результаты в последнее время преимущественно из-за состава игроков.
«Там подобраны игроки примерно одного плана – быстрые. Но нет связующего звена — думающего хоккеиста, способного читать игру на несколько ходов. Нет диспетчера, который мог бы раздавать передачи. Игроки СКА бегут вперед, создают много моментов, но не хватает в завершении», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Щитов.
Он напомнил, что прошлогодний состав команды сменился, что не очень хорошо повлияло на команду. По его мнению, с определённым составом команды необходимо работать несколько лет слаженно, а какие-либо изменения по усилению проводить точечно.
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