Хоккеист Андронов: Буду счастлив, если сборная РФ снова начнет играть на турнирах

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Сообщается, что на данный момент в КХЛ ввели перекрестный плей-офф. Хоккеист подчеркнул, что если сделан такой регламент, значит «Локомотив» будет играть по установленной схеме.
«Если у тебя цель выиграть Кубок, то все равно придется побеждать лучшие команды», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».
Хоккеист также отметил, что рассуждать на тему того, кто сильнее — Запад или Восток неправильно, так как в иной конференции «есть хорошие команды и мастеровитые игроки».
Андронов добавил, что из-за изменения правил и размера площадок, хоккей стал быстрее и интенсивнее. Хоккеист выразил сожаление, что сборная на данный момент не играет на международных турнирах, однако будет рад, если это возобновится.
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