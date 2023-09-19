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Хоккеист Андронов: Буду счастлив, если сборная РФ снова начнет играть на турнирах

19 сентября 2023, 11:25
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов в интервью «РБ Спорт» рассказал о том, чего ждет от нового сезона КХЛ, какие изменения в лиге произошли за последнее время, а также сообщил, кто сильнее – Запад или Восток.
Андронов заявил, что в новом сезоне КХЛ команда будет стараться добиться максимума, а также он подчеркнул, что его ожидания от предстоящего сезона самые лучшие. По словам хоккеиста, прошлый сезон был завершен неудачно, по этой причине игроки будут максимально сконцентрированы на победе.

Сообщается, что на данный момент в КХЛ ввели перекрестный плей-офф. Хоккеист подчеркнул, что если сделан такой регламент, значит «Локомотив» будет играть по установленной схеме.


«Если у тебя цель выиграть Кубок, то все равно придется побеждать лучшие команды», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Хоккеист также отметил, что рассуждать на тему того, кто сильнее — Запад или Восток неправильно, так как в иной конференции «есть хорошие команды и мастеровитые игроки».

Андронов добавил, что из-за изменения правил и размера площадок, хоккей стал быстрее и интенсивнее. Хоккеист выразил сожаление, что сборная на данный момент не играет на международных турнирах, однако будет рад, если это возобновится.

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#спорт
#хоккей
#изменения
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#заявление
#запад
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Чемпион России конькобежец Семирунний будет выступать за Польшу
19 сентября 2023, 04:25

Фото: iStock/sportpoint

Чемпион России 2022 года по конькобежному спорту Владимир Семирунний объявил о том, что он меняет своё спортивное гражданство и теперь будет защищать цвета флага Польши. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ
«Я только начал добиваться успехов во взрослом спорте. Сейчас самое время сделать важнейший шаг в своем развитии как спортсмена, необходима международная практика», — пояснил спортсмен, добавив, что он уже уведомил о своем желании выступать за сборную Польши руководство российского Союза конькобежцев.

Владимир Семирунний — чемпион России 2022 года на дистанции 10 тысяч метров. Кроме того, он является действующим обладателем юниорского рекорда страны на дистанции в 3 000 метров.

Из-за политической конъюнктуры спортсмены из России лишены возможности выступать в международных соревнованиях. Отдельные федерации допускают россиян к стартам в нейтральном статусе, без флага и гимна. Многие ждут, что здравый смысл среди международных спортивных чиновников восторжествует и все запреты и ограничения будут сняты, как это произошло с российскими киберспортсменами. Те, кто не хочет ждать, меняют спортивное гражданство и выступают за другие страны.

Уже более сотни российских спортсменов решили перейти в сборные других стран, из них 55 — представители олимпийских видов спорта. Об этом сообщил заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллегии Минспорта. Ведомство, по словам Морозова, старается повышать мотивацию спортсменов, стремятся минимизировать случаи смены гражданства.

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#конькобежный спорт
#россия
#польша
#спортсмены
#гражданство
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Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о планах развития клуба
18 сентября 2023, 20:46

Фото: iStock/baris canverenler

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБ Спорт» рассказал о планах развития клуба, а также о некоем спортивном проекте.
Малышев подтвердил, что у «Спартака» действительно готовится спортивный проект, который состоит из двух больших интервью, а также из утверждённой стратегии по развитию футбольного клуба на ближайшие годы. 

Также гендиректор в интервью «РБ Спорт» отметил, что главной целью клуба является построение сильной и конкурентной команды, которая будет сильна в РПЛ. Однако он уточнил, что эта цель рассчитана на долгосрочную перспективу, а перед ней стоят задачи – побеждать в каждом предстоящем матче.

Кроме того, Малышев отметил, что доверяет испанскому тренеру Гельермо Абаскалю, с которым постоянно общается по рабочим моментам, поэтому какие-либо альтернативы по его отставке в настоящее время не рассматриваются.

 Малышев рассказал, что важным событием для клуба стала покупка «Лукойлом» всех объектов на территории спорткомплекса в Сокольниках. В течение 2-3 лет его планируется модернизировать. Также за это время будет построен новый манеж в районе Тушино. 

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#спартак
#интервью
#развитие
#футбол
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Подмосковные гребцы завоевали две награды на чемпионате России
18 сентября 2023, 19:07

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсменки завоевали золотую и серебряную медали чемпионата России по гребному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В категории «двойка парная 2 тыс м» среди победила подмосковная пара – Екатерина Питиримова и Ольга Иноземцева.
 
В категории «четвёрка без рулевого 2 тыс м» второе место занял квартет из Московской области Анастасия Смагина, Анна КореневскаяДиана Свирикова и Юлия Голубкова.
 
Чемпионат проходил в Ростове-на-Дону. 

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#минспорт мо
#чемпионат россии
#гребля
#подмосковье
#спорт подмосковья
#московская область
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Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, как относится к YouTube-шоу Дзюбы
«РБ Спорт»: Галактионов рассказал об интенсивности «Локомотива»
18 сентября 2023, 17:42

Фото: iStock/efks

Бегаем мы хорошо, но вот вопрос – играем ли лучше? Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов дал интервью изданию «РБ Спорт».
Журналист Сергей Егоров поинтересовался у Галактионова о том, как сказался на команде приход новых футболистов Владислава Сарвели и Тимура Сулейманова на фоне ухода из «Локомотива» гвинейского футболиста Франсуа Камано и французского нападающего Вильсона Изидора.

По словам Галактионова, решение о принятии новых игроков было принято с учётом экономической ситуации. Изначально рассматривались разные кандидатуры, в том числе и иностранные. Однако условия не подходили «Локомотиву», и было принято решение взять российских игроков. 

Также главный тренер московской команды рассказал «РБ Спорт» про Артёма Дзюбу.

«Нет. Он (Дзюба – ред.) работает достаточно неплохо. У него хорошие показатели и скоростной работы. У нас очень много невынужденных ошибок. Классность игроков, которые его окружали в другой команде, была выше. У нас более молодые ребята, нестабильные, необходимо определенное терпение», – подчеркнул тренер.

Кроме того Галактионов рассказал и об интенсивности. По его словам, команде удалось повысить свои прошлогодние показатели в преодолении общей дистанции, высокоскоростном беге и спринте. Но главный тренер призвал говорить о качестве футбола в целом, а не об интенсивности в частности.

Помимо этого, Галактионов прокомментировал новое шоу Артёма Дзюбы и бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя», которое выходит на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Он заявил, что это увлечение Дзюбы, которое не запрещено в рамках Клуба, однако его предупредили о цензуре, поскольку футболист является лицом клуба и становится примером для болельщиков и юных футболистов. При этом, Галактионов заявил, что сам не смотрит эти видео, поскольку ему не нравится их формат. 

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#футбол
#спорт
#тренер
#интервью
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Подмосковные спортсмены взяли пять медалей I Всероссийских игр князя Александра Невского
18 сентября 2023, 16:19

Фото: Минспорт МО

Команда Московской области завоевала пять медалей I Всероссийских спортивных игр благоверного великого князя Александра Невского. В копилке сборной региона – три золота и бронза в личном зачёте, а также серебро – в командном, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

На турнире в Кемеровской области прошли соревнования по баскетболу, мини-футболу, самбо и шахматам. Также состоялся приём нормативов комплекса ГТО. Всего было разыграно 40 комплектов медалей. 
 
Московскую область представляли 16 спортсменов. С наградами возвращаются подмосковные шахматисты и самбисты. Сборная региона по шахматам не проиграла ни одного матча и стала серебряным призёром турнира в командном зачёте. Кроме того, Максим Чертков и Святослав Лисенков завоевали золотые медали в личном зачёте.
 
В соревнованиях по самбо в весовой категории 53 кг Ильдар Гильмутдинов стал победителем соревнований, а Параскева Генералова заняла третье место в весовой категории 54 кг.
 
В общем зачёте I Всероссийских спортивных игр благоверного великого князя Александра Невского сборная митрополии Московской области стала пятой среди 36 регионов.
 
Игры проводились Русской православной церковью, но в них могли участвовать спортсмены любых исповеданий. Соревнования собрали более 400 спортсменов 12-14 лет. 
 
Вторые по счёту игры состоятся в 2024 году в Нижнем Новгороде.

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#минспорт мо
#турнир
#медали
#награды
#подмосковье
#московская область
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86 юных спортсменов отметили в Кашире эстафетами Всероссийский день бега
18 сентября 2023, 15:04

Фото: администрация г. о. Кашира

Всероссийский день бега отметили на стадионе МАУ «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева». В программу соревнований вошли весёлые эстафеты и забег на 400 м, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Юные легкоатлеты в ходе спортивных эстафет продемонстрировав ловкость и командный дух. Самой быстрой оказалась команда «Солнышки». Она была награждена кубком, медалями и призами.  

Всего участие в состязаниях приняли 86 воспитанников секции лёгкой атлетики спортклуба. Мероприятие организовали его инструкторы.

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#кашира
#спорт
#спорт подмосковья
#бег
#лёгкая атлетика
#подмосковье
#московская область
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Спортсмены из Каширы вышли на старт Московского марафона
18 сентября 2023, 14:55

Фото: администрация г. о. Кашира

Жители городского округа Кашира приняли участие в Х юбилейном Московском марафоне. На крупнейший забег страны в этом году зарегистрировались рекордные 38 тыс участников, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Маршрут марафона проходит по центру столицы – набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также под стенами Кремля. Протяжённость маршрутов составила 42,2 и 10 км.  

Дистанцию в 10 км преодолели участницы из группы скандинавской ходьбы «100 лет активной жизни» проекта губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Активное долголетие». Это Татьяна Борзых, Галина Алентьева, Людмила Третьякова, Маргарита Клепова, Людмила Половникова и Татьяна Подшивалова
 
Также на старт вышли начальник управления ЖКХ администрации городского округа Кашира Юрий Головков и тренер по лёгкой атлетике «Спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева» Елена Богданова.

Некоторые каширяне впервые участвовали в забеге на 42,2 км. Это Александр Колыхалов, Екатерина Константинова и Николай Кручинин.  

Московский марафон ежегодно проводится с 2013-ого и собирает десятки тысяч участников со всего мира. Он официально зарегистрирован как член Ассоциации международных марафонов и пробегов. 

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#спорт
#кашира
#марафон
#подмосковье
#московская область
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Подольские футболисты представят Подмосковье на I Всероссийском турнире школьных клубов
18 сентября 2023, 12:09

Фото: Istockphoto / matimix

Команда средней школы №18 им. Подольских курсантов из города Подольска будет представлять Подмосковье на первых Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд спортклубов общеобразовательных организаций. Турнир «Школьная футбольная лига Российского футбольного союза» РФС проведёт с 20 по 24 сентября в столичном спорткомплексе «Лужники», сообщили в пресс-службе организации.
«Турнир обозначит создание единой системы соревнований по футболу среди школьников, что позволит приобщить к активному образу жизни и систематическим занятиям спортом ещё больше детей и подростков. Сейчас футбольные лиги для школьников проводятся в 12 регионах России. Представитель Московской области войдет в число 96 команд, 1,2 тыс мальчиков и девочек из 65 регионов, которые соберутся в «Лужниках», – говорится в сообщении. 
В структуре новых всероссийских футбольных соревнований для школьных команд предусмотрены внутришкольный и муниципальный этапы, а также региональные финалы. Во всероссийском финале будут участвовать победители школьных лиг регионов.
 
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#минспорт мо
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#футбол
#подольск
#школы
#подмосковье
#московская область
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На центральной подмосковной площадке «Кросса нации» стартовали более 1 тыс спортсменов
18 сентября 2023, 11:21

Фото: Минспорт МО

Более 1 тыс спортсменов вышли на старт «Кросса нации 2023» в Шатуре, которая стала центральной площадкой Всероссийского дня бега в Московской области. Соревнования прошли на стадионе «Энергия», сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Старшим участником забега стал 83-летний Айтпай Маматов, а самым младшим – трёхлетний Даниил Пагарский. Оба бегуна представляли городской округ Шатура», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов
Для любителей бега подготовили пять дистанций: 1, 4, 6, 8 и 12 км. 
 
«Кросс нации» – самый массовый всероссийский старт в рамках бегового сезона. Традиция возникла в 2004 году. Тогда в 21 городе России праздник бега собрал почти 100 тыс человек. С тез пор забег традиционно проходит в третью субботу сентября. 

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