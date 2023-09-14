Хоккеист Боуи назвал КХЛ второй лигой в мире

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Новичок минского «Динамо» Мэдисон Боуи заявил, что КХЛ является очень крутой лигой, а также выразил радость от того, что оказался там.
«Крутая лига, понял это сразу же, как только сюда попал. Очевидно, что это вторая лига в мире, поэтому стараюсь как можно быстрее привыкнуть к хоккею и максимально приносить пользу команде. Ну и, конечно, очень рад быть здесь», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Боуи.Он также отметил, что при принятии решения о переходе в команду родственники и друзья спортсмена его поддержали, и никто не пытался его отговаривать.
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