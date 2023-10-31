Хоккеист Черкас ожидает шикарного матча СКА и «Ак Барса»

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«Жду шикарного хоккея, даже уверен — такой хоккей мы и увидим. Великолепные мастера собраны в обеих командах, будет на что посмотреть. Насколько я знаю, все билеты на игру СКА и «Ак Барса» давно проданы. Ажиотаж большой вокруг матча», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Черкас.При этом, он считает, что СК не хватает стабильности в команде.
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