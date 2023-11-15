Хоккеист Филатов усомнился в прохождение «Торпедо» дальше второго тура

По информации некоторых телеграм-каналов, между игроками футбольного «Локомотива» Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым после матча со «Спартаком» вспыхнул конфликт, переросший в драку. Эту новость не мог обойти вниманием известный блогер, журналист и телекомментатор Василий Уткин.