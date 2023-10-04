Хоккеист Ильин заявил о нелёгкой победе над «Ак Барсом»

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«Скажу, что было непросто. В составе «Ак Барса» такие игроки. В первом периоде мы хорошо сыграли, во втором – они. В третьем стали играть попроще, и это принесло результат. Мы с каждой командой играем в свой хоккей, не подстраиваемся под соперника: быстрые передачи, тики-така. Как «Барселона», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Ильин.
До этого подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс» выиграл заключительный матч первого круга чемпионата России сезона, сообщили в пресс-службе Минспорта региона. Команда обыграла сборную Москвы со счётом 2:0. Дубль сделал ассистент капитана Александр Полин.
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