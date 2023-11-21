Хоккеист Каменев назвал игру ЦСКА и СКА очень качественной

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Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев назвал матч СКА и ЦСКА в чемпионате КХЛ очень качественной игрой.
«Такая серия – это хорошо, но сама игра была очень качественной. Два сильных противника, раздражители друг для друга. Очень понравились обе команды. Конечно, это был матч уровня плей-офф. Никто не перемещался по площадке вхолостую. Вспомнить хотя бы первый гол. Казалось, ЦСКА выведет шайбу из зоны, но защитник СКА доработал до синей, отнял, отдал пас, и бросок последовал из-под защитника. На каждом метре льда была упорная борьба», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каменев.
Так, игра СКА и ЦСКА в матче чемпионата КХЛ завершилась победой армейцев Санкт-Петербурга со счетом 2:1.
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