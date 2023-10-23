Хоккеист Коньков допустил победу «Динамо» над «Ладой»

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что московское «Динамо» сможет одержать победу в поединке с «Ладой».
Он отметил, что у «Динамо» хороший состав, который может способствовать победе.
При этом, он подчеркнул, что уважает результаты команды «Лада».
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«Лада» прекрасно идёт по турнирной дистанции. Команда играет ровно и без спадов. Сегодня «автозаводцы» будут играть на победу. У «Динамо» сильный коллектив и невероятное большинство. Если с этим компонентом всё будет в порядке, то у бело-голубых будет шанс на победу. Предположу, что матч закончится в дополнительное время», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Коньков.
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Мелисса Тимофеева