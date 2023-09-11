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Хоккеист Коньков допустил преимущество «Металлурга» в матче с «Салаватом»

11 сентября 2023, 16:26
Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказал предположение о том, что в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» преимущество будет на стороне последнего.
«Мне импонирует то, как играет «Металлург». У команды хорошая динамика, она играет очень быстро и вязко. За тот период времени, что Андрей Разин возглавляет магнитогорцев, они показывают интересный хоккей. Но главное – это результат. Всем соперникам, с которыми встречается «Металлург», приходится очень тяжело. Команда организовывает хорошее давление и отлично использует свои моменты. «Магнитка» будет иметь преимущество в матче с «Салаватом», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

Он добавил, что в то время, как уфимцы продолжают искать свою игру, «Металлург» в этом смысле является более стабильным.


Матча регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» состоится сегодня в Уфе в 17:00 по московскому времени.

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#спорт
#хоккей
#кхл
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Хоккеист Щитов поддержал поднятие стяга Амирова под своды «Уфа-Арены»
11 сентября 2023, 16:16

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский хоккеист Никита Щитов поддержал решение руководства «Салавата Юлаева» о поднятии именного стяга Родиона Амирова под своды «Уфа-Арены».
Церемония поднятия стяга состоится сегодня в Уфе перед началом матча «Салават Юлаев» – «Металлург».

«Я поставил на победу «Салавата Юлаева» в овертайме. У Магнитогорска пятая игра подряд, в то время как у уфимцев было время отдохнуть. Физика выйдет на первый план в этом матче. В основное время будет равная игра. Но в овертайме сил больше останется у уфимцев. Сегодня под своды «Уфа-Арены» поднимут именной стяг Родиона Амирова? Я думаю, это хорошо, что его так хорошо помнят и настолько прекрасно к нему относятся. Я только за такие действия», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Щитов.

Ранее форвард Родион Амиров скончался 14 августа от рака мозга. Ему был 21 год.

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#спорт
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#хоккей
#уфа
#спортсмены
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Люберецкий тяжелоатлет-экстремал Агаджанян установил новый рекорд
11 сентября 2023, 12:35

Фото: Минспорт МО

Люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк впервые в истории спорта установил рекорд по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием грелок. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На Курортном бульваре Кисловодска в День города атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» отбуксировал автомобиль весом более 2 тонн на возвышенность под углом более 1,5 градуса на расстояние 44,4 м. Одновременно он надул до разрыва при буксировке на горку четыре медицинские грелки за 2 минуты 17 секунд.
 
Рекорд России по буксировке на возвышенность в городе-курорте Кисловодск признала Международная федерация World Strongman. Фиксировало его международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира».
 
Агаджанян является рекордсменом мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам. 

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Волейболистки из «Заречья-Одинцова» вышли в 1/16 финала Кубка России

Даниил Медведев не смог повторить свой главный успех и выиграть US Open 2023

Тренерский штаб назвал состав сборной России на матч с Катаром

 

 
#минспорт мо
#экстрим
#люберцы
#подмосковье
#московская область
#рекорд
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Волейболистки из «Заречья-Одинцова» вышли в 1/16 финала Кубка России
11 сентября 2023, 12:30

Фото: Минспорт МО

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» с победы стартовал на предварительном этапе Кубка России. Девушки из Одинцова одержали три победы в трёх матчах, что позволило коллективу выйти в 1/16 финала. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Первые две игры этапа «Заречье» дважды прошло со счетом 3:0. Сначала команда выиграла у «Тюмени», затем — у клуба «Атом-Курск». В третьем, заключительном матче предварительного этапа подмосковные волейболистки победили клуб «Динамо-Анапа» со счетом 3:1.
«Девчонки играли три дня подряд, но особой усталости болельщикам не было видно. В последней игре они выложились и красиво победили сильного соперника. Мы отлично прошли предварительный этап, без поражений», – сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
ВК «Заречье-Одинцово» набрал девять очков и занял первое место в группе «С». Игры возобновятся в конце этой недели. 

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#сергей колунов
#минспорт мо
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#волейбол
#кубок россии
#подмосковье
#московская область
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Олимпийская чемпионка рассказала о падении боевого духа спортсменов
Олимпийская чемпионка Ромашина заявила о падении боевого духа спортсменов
11 сентября 2023, 11:35

Фото: iStock/PeopleImages

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала об отношении спортсменов к отстранению от международных турниров. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ромашиной, сейчас заметно падение боевого духа спортсменов. Она также подчеркнула, что все спортсмены продолжают тренировки и верить в лучшее.

Напомним, в конце февраля прошлого года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК. 

Ранее Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport, CAS) лишил российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину всех титулов, которые она завоевала с 2013 по 2017 год. В частности, Каширина лишилась трех титулов чемпионки мира, трех титулов чемпионки Европы и некоторых других крупных побед на различных международных турнирах.

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Даниил Медведев не смог повторить свой главный успех и выиграть US Open — 2023
11 сентября 2023, 03:17

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Третья ракетка мира, российский теннисист так и не сумел повторить свой успех 2021 года и проиграл второй ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США-2023.
Решающий матч турнира в США завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.



Новак Джокович после победы на Медведевым стал 24-кратным победителем турниров Большого шлема — больше, чем какой-иной теннисист в истории. Джокович выиграл третий «Большой шлем» в этом сезоне. Это уже четвертый такой год в его карьере – еще он брал 3 ТБШ в 2011-м, 2015-м и 2021-м.

Также он вернется на первую строчку мирового рейтинга, на вершине которого он пробыл в общей сложности уже 389 недель, что также составляет исторический рекорд как для мужского, так и для женского тура.

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#сша
#теннис
#медведи
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Тренер немецкой футбольной сборной уволен после разгромного поражения от Японии
10 сентября 2023, 20:18

Фото: РИА Новости: Григорий Сысоев

Немецкий футбольный союз (Deutsche Fußball-Bund e, DFB) отправил в отставку главного тренера сборной команды Германии Ханса-Дитера Флика после поражения от сборной Японии в товарищеском матче со счетом 1:4. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации.
Вместе с 58-летним Фликом главную команду Германии покинули его ассистенты Маркус Цорг и Данни Роль. Флик стал главным тренером немецкой сборной в 2021 году. Под его руководством команда провела 25 матчей, в которых одержала 12 побед, семь раз сыграла вничью и в шести встречах проиграла. Стоит отметить, что в пяти последних встречах немцы четыре раза проиграли и только одну игру сумели свести к ничьей.

Последней капле для DFB стало поражение команды Флика от японцев на своем поле со счетом 1:4. Стоит напомнить, что на последнем чемпионате мира в Катаре сборная Японии также обыграла немцев. Тогда матч закончился со счетом 2:1 в пользу Японии и это поражение во многом не позволило сборной Германии выйти в плей-офф из группы. Тогда Флика оставили, хотя такой результат для топ-сборной был несомненным провалом.

Известно, что к ближайшему товарищескому матчу с командой Франции немецкую сборную будут готовить Руди Фёллер, Ханнес Вольф и Сандро Вагнер. Имя нового главного тренера сборной Германии будет объявлено позднее.

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#матч
#вагнер
#футбол
#германия
#тренер
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Сборная Германии впервые в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу
10 сентября 2023, 18:19

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала чемпионом мира. В финальном матче немцы в упорной борьбе переиграли команду Сербии 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20).
Собственно, в  финале немецкая команда тоже играла впервые. До сегодняшнего дня ее лучшим результатом были бронзовые медали на чемпионате мира в 2002 году. В полуфинале нынешнего чемпионата Германия сенсационно обыграла команду США, которая априори считается главным претендентом на победу в любом турнире, в котором участвует. Немцы выиграли у родоначальников баскетбола со счетом 113:111. В 1/4 финала Германия также с разницей всего в 2 очка переиграла Латвию 81:79. А групповой этап до этого был пройден без проблем.

Сербы тоже удивили, пробившись в финал. В полуфинале они обыграли канадцев, считавшихся фаворитами в этом противостоянии, со счетом 95:86. Но в финале справиться с немцами не смогли. Самым результативным игроком главного матча турнира стал немецкий защитник Деннис Шредер, выступающий в НБА за команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Он набрал 27 очков.

В матче за третье место Канада переиграла команду США в овертайме со счетом 127:118. Главной неожиданностью турнира стало то, что американцы остались вообще без медалей, причем уже на втором мировом первенстве подряд. Такое произошло с ними впервые за 53 года. Конечно, сейчас на чемпионаты мира уже не ездят звёзды, подобные Майклу Джордану, Ларри Бёрду или Мэджику Джонсону, входившие в первую Dream Team, но американцы привыкли считать себя фаворитами любого турнира. Вот только европейские сборные с этим не согласны.

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#спорт
#сша
#медали
#золото
#германия
#канада
#баскетбол
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Тренерский штаб назвал состав сборной России на матч с Катаром
10 сентября 2023, 16:43

Фото: istockphoto/Rost-9D

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его тренерский штаб выбрали игроков, которые полетят в Доху и сыграют против сборной команды Катара в контрольном матче. Игра состоится во вторник, 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало встречи в 18:15 по московскому времени.
Всего на сентябрьский сбор команды Карпин вызвал непривычно много игроков — 49. Это объясняется тем, что были запланированы еще два матча против олимпийской команды Египта, возраст игроков в которой ограничен 23 годами. Поэтому главный тренер вызвал очень много молодых игроков, которые и проведут игры против сверстников из Египта. Первый матч уже  состоялся и завершился вничью 1:1. Основная же  сборная страны проведет только один матч — с Катаром.

В Доху отправятся 25 футболистов. Вратари: Михаил Кержаков («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»), Матвей Сафонов («Краснодар»). Основным вероятнее всего станет голкипер «Краснодара» Команда идет на первом месте  в чемпионате России, и в этом немалая заслуга Матвея.
Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все — «Спартак»), Артем Макарчук («Сочи»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»). По защитной линии к тренерам, пожалуй, есть вопросы. Вызов троих спартаковцев видится странным. Не все они регулярно выходят в основном составе, да и пропускает команда немало.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Головин («Монако»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Александр Юшин («Урал»). Здесь выбор Карпина не удивляет, он действительно позвал всех лучших. Разве что, пожалуй, отсутствие Далера Кузяева видится странным. Он здорово дебютировал в чемпионате Франции и точно усилил бы российскую сборную.
Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА). Все три нападающих своей игрой заслужили вызов в главную команду страны. Но, думается, Иван Сергеев из «Зенита» ни в чем не уступает каждому из них. Он стабильно забивает за свой клуб и не испортил бы картины игры в нападении, хотя бы выйдя на замену.

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19-летняя американка выиграла US Open
10 сентября 2023, 01:25

Фото: iStock/icetocker

19-летняя уроженка Соединённых Штатов Коко Гауфф в субботу стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису. В финале одного из главных турниров серии Большого Шлема она обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
Шестая ракетка мира Гауфф впервые выиграла титул «Большого шлема». В прошлом году она уступила полячке Иге Швентек в финале «Ролан Гаррос».  Кроме того, Гауфф стала самой молодой американкой, победившей на US Open после того, как в 1999 году в возрасте 17 лет это сделала легендарная Серена Уильямс.




По итогам турнира юная американка дебютирует в топ-3 Женской теннисной ассоциации (WTA). Она обойдет Джессику Пегулу и будет первой ракеткой США. Соболенко же, несмотря на проигрыш, уже с понедельника станет первой ракеткой мира.

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