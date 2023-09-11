Хоккеист Коньков допустил преимущество «Металлурга» в матче с «Салаватом»

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Хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказал предположение о том, что в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» преимущество будет на стороне последнего.
«Мне импонирует то, как играет «Металлург». У команды хорошая динамика, она играет очень быстро и вязко. За тот период времени, что Андрей Разин возглавляет магнитогорцев, они показывают интересный хоккей. Но главное – это результат. Всем соперникам, с которыми встречается «Металлург», приходится очень тяжело. Команда организовывает хорошее давление и отлично использует свои моменты. «Магнитка» будет иметь преимущество в матче с «Салаватом», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Коньков.
Он добавил, что в то время, как уфимцы продолжают искать свою игру, «Металлург» в этом смысле является более стабильным.
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