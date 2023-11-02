Хоккеист Коньков спрогнозировал победу СКА в игре с «Авангардом»

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, что в игре регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Авангард» победа будет за петербуржцами.
«СКА находится в таблице ниже, чем «Авангард». «Армейцы» должны решить ещё много вопросов. Каждой из команд нужны очки для того, чтобы подниматься в таблице. Главное — показывать качественную игру. Сегодня будет интересный матч, каждая из команд настроена на победу. Мне трудно предсказать исход, так как у этих соперников нет компромиссов. Но все игры петербуржцев в этом сезоне закончились в пределах 60 минут. Ставлю на их победу в дополнительное время», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Коньков.
Матч СКА — «Авангард» состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 19:30 по московскому времени.
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