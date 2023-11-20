Хоккеист Коньков спрогнозировал победу ЦСКА в матче с СКА

Выступающий ныне за пражскую «Спарту» Ян Кухта, ранее игравший в Российской премьер-лиге (РПЛ) за московский «Локомотив», стал участником скандала. Его и двух его партнеров по сборной Чехии отчислили из команды за то, что они накануне игры посетили ночной клуб.