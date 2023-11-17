Хоккеист Малкин не заплатил налоговой более 500 тысяч рублей

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Хоккеист Евгений Малкин, который играет в США, задолжал российской налоговой более полумиллиона рублей.
SHOT пишет, что у нападающего «Питтсбург Пингвинз» есть неоплаченная задолженность —примерно 579 тысяч рублей. Осенью этого года Малкин попал в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ, на его счету 474 голов.
В России у Малкина остался бизнес. Спортсмен запускал свой бренд одежды G71 Geno. Компания зарегистрирована в Магнитогорске, откуда хоккеист родом. Также у Малкина есть рекламная фирма.
Ранее сообщалось, что внуком певицы Аллы Пугачевой, музыкантом Никитой Пресняковым и его супругой заинтересовались судебные приставы. Музыкант продолжает зарабатывать в России с помощью фирмы-дистрибьютора уличных тренажеров «Нико спорт». Она устанавливает спортивные площадки по заявкам московских застройщиков и выполняет госконтракты. Генеральным директором компании является супруга Преснякова Алена.
Читайте также:
Судебные приставы разыскивают внука Пугачевой из-за долгов
Против Блиновской начали ещё одну налоговую проверку
ФНС разблокировала один из счетов блогера Блиновской
В России у Малкина остался бизнес. Спортсмен запускал свой бренд одежды G71 Geno. Компания зарегистрирована в Магнитогорске, откуда хоккеист родом. Также у Малкина есть рекламная фирма.
Читайте также:
Судебные приставы разыскивают внука Пугачевой из-за долгов
Против Блиновской начали ещё одну налоговую проверку
ФНС разблокировала один из счетов блогера Блиновской
Мария Фирсова