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Хоккеист Малкин не заплатил налоговой более 500 тысяч рублей

17 ноября 2023, 13:50
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Хоккеист Евгений Малкин, который играет в США, задолжал российской налоговой более полумиллиона рублей.
SHOT пишет, что у нападающего «Питтсбург Пингвинз» есть неоплаченная задолженность —примерно 579 тысяч рублей. Осенью этого года Малкин попал в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ, на его счету 474 голов.

В России у Малкина остался бизнес. Спортсмен запускал свой бренд одежды G71 Geno. Компания зарегистрирована в Магнитогорске, откуда хоккеист родом. Также у Малкина есть рекламная фирма.


Ранее сообщалось, что внуком певицы Аллы Пугачевой, музыкантом Никитой Пресняковым и его супругой заинтересовались судебные приставы. Музыкант продолжает зарабатывать в России с помощью фирмы-дистрибьютора уличных тренажеров «Нико спорт». Она устанавливает спортивные площадки по заявкам московских застройщиков и выполняет госконтракты. Генеральным директором компании является супруга Преснякова Алена.

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#хоккей
#спорт
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#спортсмены
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Фигуристка Медведева получила травму головы на этапе Гран-при
Фигуристка Медведева получила рассечение после падения на этапе Гран-при
16 ноября 2023, 20:27

Фото: istock / proBAKSTER

Российская фигуристка Варвара Медведева, выступающая в парном катании с Павлом Астаховым, упала вниз головой во время исполнения программы. Об этом сообщает ТАСС.

«Фигуристку Варвару Медведеву в настоящее время везут на обследование», — сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.
Медведева во время проката упала с поддержки, но все равно продолжила выступление. После завершения турнира ее госпитализировали для обследования.

Как рассказала тренер пары Филипп Тарасов, с Варварой все в порядке, ей не стали накладывать швы. По результатам соревнований Медведева и Астахов заняли пятое место.

Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет отказался принуждать российских спортсменов к осуждению военной спецоперации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#тренер
#спорт
#травма
#спортсмены
#фигурное катание
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Юные гимнастки из Пушкинского вернулись домой с россыпью наград
16 ноября 2023, 19:40

Фото: администрация городского округа Пушкинский

Юные гимнастки из городского округа Пушкинский взяли золото, серебро и бронзу на турнире «Очарование осени». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Турнир по художественной гимнастике «Очарование осени» прошёл в минувшие выходные 11 и 12 ноября в городском округе Одинцовский. Там выступили воспитанницы спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка», которые показали яркие и выразительные выступления. В результате юные спортсменки завоевали пять золотых, девять серебряных и четыре бронзовых медали в разных возрастных категориях.

Отметим, что призёры занимаются под руководством Екатерины Андрющенко. В администрации городского округа Пушкинский пожелали спортсменкам здоровья, вдохновения и дальнейших побед в турнирах.

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#медали
#турнир
#гимнастика
#пушкинский округ
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Глава Пушкинского поздравил спортсменов с Днём самбо
16 ноября 2023, 19:14

Фото: IStock/Venerala

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поздравил спортсменов с Всероссийским днём самбо. Тёплые слова и пожелания он опубликовал в своём телеграм-канале.
Всероссийский день самбо отмечен в календаре 16 ноября. В этом году этот вид спортивного единоборства отмечает юбилей – 85 лет.

Глава городского округа отметил, что взрослые должны показывать достойный пример подрастающему поколению, привлекать детей и молодёжь в спорт. По его мнению, физическая культура дисциплинирует, формирует стержень, учит побеждать и не бояться поражений.
«Большую поддержку самбистам оказывают активисты партпроекта “Zа Самбо” и сторонники партии “Единая Россия”. Желаю спортсменам крепкого здоровья и достижения всех поставленных целей!» — написал Красноцветов.
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#россия
#культура
#самбо
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Президент ФИАС Шестаков заявил о рывке развития самбо
16 ноября 2023, 18:01

Фото: istockphoto.com/Venerala

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков заявил, что самбо как вид спорта за последние годы сделал огромный рывок в развитии, и продолжит развиваться и далее.
Он также объявил, что основным достижением вида спорта явилось получение ФИАС признания Международного олимпийского комитета.

«Несколько дней назад завершился чемпионат мира по самбо в Ереване, за которым в прямом эфире на каналах «Евроспорт», «Матч ТВ» и на национальном телевидении наблюдали жители 68 стран. Эти цифры говорят сами за себя и наглядно демонстрируют рост популярности нашего вида спорта во всем мире. Сегодня самбо развивается на пяти континентах, более чем в 130 странах мира. Мы набрали ход и идём вперед семимильными шагами», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Шестаков.

Специалист также выразил уверенность в том, что самбо обязательно попадёт в программу Олимпийских игр.

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#самбо
#спорт
#россия
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Хоккеист Каменев: Философия СКА – агрессивный хоккей
16 ноября 2023, 15:55

Фото: istockphoto.com/allanswart

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев раскрыл систему игры команды.
«Система СКА — это философия команды, которая подразумевает агрессивный, атакующий хоккей. В этом заключается система Романа Ротенберга. Были проблемы в обороне, индивидуальные ошибки, удаления. Сейчас всё это убирается, и система начинает работать. Зрелищный хоккей — вот направление СКА», — высказал в беседе с «РБ Спорт» Каменев.

Он отметил, что такая агрессивная тактика требует полного взаимопонимание между игроками команды, что очень сложно достичь.

Ранее хоккеист Никита Филатов усомнился в перспективах «Торпедо» в нынешнем сезоне КХЛ пройти во второй тур.

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#спорт
#хоккей
#кхл
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Агент Барбоза: «Все выделяющиеся в РПЛ футболисты под пристальным вниманием»
16 ноября 2023, 15:43

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что все российские футболисты, которые выделяются в РПЛ своим профессионализмом, находятся под наблюдением различных иностранных клубов.
«Не знаю, какой французский клуб сделал предложение Мостовому летом, но за ним следят в Европе, и не только во Франции. Скауты просматривают всех талантливых футболистов крупных чемпионатов. В России немало игроков, которые привлекают внимание большого количества европейских скаутов. Все футболисты, которые сейчас выделяются в РПЛ, находятся под пристальным вниманием. В Европе следят за российским рынком», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Барбоза.

Он добавил, что Мостовой является очень перспективным игроком и допустил его возможный отъезд.

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#спорт
#клуб
#рпл
#уход
#футбол
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Турнир памяти Евгении Скопцовой в Дубне собрал более 100 фехтовальщиков
16 ноября 2023, 15:00

Фото: администрация г. о. Дубна

Более 100 участников собрал в Дубне шестой турнир по фехтованию памяти мастера спорта международного класса Евгении Скопцовой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования проходили в спорткомплексе «Волна». Спортсмены приехали из Москвы, Подмосковья, Нижегородской области, Костромы и Тулы. Главным судьёй турнира выступил Александр Лапин.

Высокие результаты показали 13-15 летние фехтовальщики из Дубны. Они выиграли в разных возрастных категориях две золотые и бронзовую медали. 

После ухода из большого спорта двукратная чемпионка СССР Скопцова жила в Дубне, преподавала физкультуру в школе №5, была одной из основательниц школы по фехтованию в городе. В октябре 2002 года Евгения погибла в результате теракте на Дубровке.

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#спорт
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Команда Егорьевска победила в Национальной студенческой футбольной лиги
16 ноября 2023, 12:21

Фотопресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Команда «Мастер-Сатурн» из Егорьевска стала победителем Национальной студенческой футбольной лиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проходил с 12 по 15 ноября в Ессентуках в Ставропольском крае. 

Всего в национальной лиге приняли участие 6 команд-победительниц регионального этапа со всей России.

Во время групповых игр турнира сборная Московской области одержала победы над командами из Перми, Урала, Бурятии, Сибири и Воронежа тем самым спортсменки вышли в финал лига.

На финальном матче девушки играли против команды из Казанского национального исследовательского технологического университета. Команды не уступали друг другу на протяжении всей игры и шли со счетом 0:0. На последних минутах матча Софья Немцева из подмосковного «Мастер-Сатурн» забила гол и принесла победу своей команде.

Стоит отметить, что лучшими игроками  национальной лиги стали подмосковные спортсменки Маргарита Литвиненко и Кристина Петкус.

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#футбол
#спортсмены
#соревнования
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Подмосковные спортсмены выиграли семь медалей на Кубке России по стрельбе
16 ноября 2023, 09:33

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Семь медалей завоевали подмосковные спортсмены на Кубке России и всероссийских соревнованиях по стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили с 5 по 12 ноября в Костроме.

Свыше 240 спортсменов из 25 регионов России приняли участие в  Кубке России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия. Они боролись в 10 направлениях стрельбы.

Спортсмены из Московской области завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Победителями соревнований стали Анастасия Сорокина в  упражнении «пневматическая винтовка, 10 метров, 60 выстрелов стоя» и Денис Букин в «малокалиберная винтовка, 3 положение, 50 метров».

Среди смешанных пар «серебро» выиграли Софья Никулина и Кирилл Тимофеев в упражнении «пневматический пистолет, 10 метров». Также на третьем месте дисциплины расположились Егор Моисеев и Полина Туруло.

Стоит отметить, что бронзовыми призерами стали Софья Никулина,   Полина Левченко и Тимур Берлинский. Спортсмены стали обладателями бронзовых медалей в упражнениях «пневматический пистолет, 10 метров, 60 выстрелов» и «малокалиберная винтовка, 3 положение, 50 метров»среди мужчин и женщин.

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#московская область
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