Хоккеист Щитов поддержал поднятие стяга Амирова под своды «Уфа-Арены»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Российский хоккеист Никита Щитов поддержал решение руководства «Салавата Юлаева» о поднятии именного стяга Родиона Амирова под своды «Уфа-Арены».
Церемония поднятия стяга состоится сегодня в Уфе перед началом матча «Салават Юлаев» – «Металлург».
Ранее форвард Родион Амиров скончался 14 августа от рака мозга. Ему был 21 год.
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«Я поставил на победу «Салавата Юлаева» в овертайме. У Магнитогорска пятая игра подряд, в то время как у уфимцев было время отдохнуть. Физика выйдет на первый план в этом матче. В основное время будет равная игра. Но в овертайме сил больше останется у уфимцев. Сегодня под своды «Уфа-Арены» поднимут именной стяг Родиона Амирова? Я думаю, это хорошо, что его так хорошо помнят и настолько прекрасно к нему относятся. Я только за такие действия», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Щитов.
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