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Хоккеист Воробьёв назвал «банальным нефартом» 4 поражения «Автомобилиста»

01 декабря 2023, 15:59
Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв заявил, что четыре поражения команды из пяти матчей являются банальным невезением.
«Напряжения нет. Ребята переживают, что так складывается. Не могу сказать, что попали в какую-то яму, просто банальный нефарт. Но это все через работу. Пытаемся сконцентрироваться на своих проблемах, проработать их. Нужно выходить на каждую игру с новыми силами и эмоциями», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Воробьёв.

При этом, он подчеркнул, что глобальных проблем в работе команды он не видит.


Отмечается, что за команду из Екатеринбурга Воробьёв провёл 35 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

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Стало известно о продлении контракта Тюкавина с «Динамо»
Тюкавин продлит контракт с «Динамо»
01 декабря 2023, 16:08

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Футболист Константин Тюкавин продлит контракт с московским «Динамо» на четыре года. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что новый контракт должен быть продлён с футболистов в ближайшее время.

При этом, действующий контракт форварда с клубом должен был истечь летом следующего года.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявлял, что по форварду «Динамо» Константину Тюкавину есть предложение из-за границы, поэтому уезд спортсмена в перспективе быть может. При этом, он отмечал, что в случае, если контракт с «Динамо» будет продлён ещё на год, то спортсмен выполнит все условия. Тогда агент отмечал, что спортсмен в этом плане никуда не торопиться, а обсуждение этого вопроса на тот момент было заблаговременным.

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#контракт
#спортсмен
#футбол
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Подмосковная спортсменка Куценко выиграла чемпионат России по кикбоксингу
01 декабря 2023, 16:03

Фото: Минспорт МО

Юлия Куценко из Подмосковья завоевала золотую медаль чемпионата России по кикбоксингу. В финальном поединке в дисциплине «лоу-кик» она одолела москвичку Анталию Элехайзер, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Куценко – обладательница Кубка мира, многократная чемпионка России и профессиональный боец. Выступает в составе сборной Подмосковья в весовой категории до 65 кг. 
 
Спортсменка представляет городской округ Истра и региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.
 
Чемпионат России по кикбоксингу проходит с 27 ноября по 2 декабря в Перми на площадке спорткомплекса им. Сухарева. В турнире участвуют более 600 спортсменов. Награды разыгрывают в таких дисциплинах, как «К1», «лоу-кик», «фулл-контакт», «лайт контакт», «поинтфайтинг». Представлены также сольные композиции.

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#московская область
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ХК «Куньлунь» обыграл в Мытищах лидера Запада КХЛ «Спартак»
01 декабря 2023, 14:14

Фото: сайт ХК «Куньлунь»

Хоккейный клуб «Куньлунь» одержал домашнюю победу над «Спартаком» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
«Встреча в ледовом дворце «Арена Мытищи» завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев. У китайского клуба отличились Райан Меркли, Девин Броссо, Цзян Фу и Лукас Локхарт, оформивший дубль», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.  
«Куньлунь» – хоккейный клуб из Пекина, образованный в 2016 году. Команда Виктора Игнатьева уже несколько лет тренируется и проводит домашние матчи в Мытищах, отметила глава муниципалитета.  
В субботу ХК «Куньлунь» сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. 
 
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#хоккей
#кхл
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#московская область
#подмосковье
#мытищи
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Гол вратаря «Питтсбурга» Тристана Джерри помог «пингвинам» обыграть «Тампа-Бэй»
01 декабря 2023, 13:51

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» на площадке соперника обыграл команду «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:2. Последнюю шайбу «пингвинов» забросил их голкипер Тристан Джерри.
Матч поначалу проходил с преимуществом хозяев. Хоккеисты «молний» в первом периоде забросили две шайбы. Отличились Стивен Стэмкос и Таннер Жанно. В обоих случаях им ассистировал Никита Кучеров, который продлил свою результативную серию до восьми матчей. Россиянин остается лучшим бомбардиром НХЛ в нынешнем сезоне. В 23 матчах Кучеров набрал 39 очков (15 голов и 24 результативные передачи).

Во втором периоде игроки «Питтсбурга» перехватили инициативу. Сидни Кросби и Дрю О'Коннор сравняли счет. Последнему голевой пас отдал Евгений Малкин. В третьем периоде «пингвины» вышли вперед — отличился Джефф Картер. В конце матча «молнии» заменили вратаря Андрея Василевского на шестого полевого игрока, пытаясь отыграться. Но их планы нарушил голкипер соперника. Остановив шайбу на своем «пятачке», Тристан Джерри мгновенно бросил через всю площадку и поразил пустые ворота. За оставшуюся до конца игры минуту с небольшим счет не изменился.

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#хоккей
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В Кашире состоялся турнир по настольному теннису «Тарасковский накат»
01 декабря 2023, 00:13

Фото: администрация городского округа Кашира

25 ноября в Тарасковском сельском спорткомплексе «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева» прошёл открытый любительский парный турнир по настольному теннису «Тарасковский накат».
В турнире участвовали 29 игроков из Каширы, Зарайска, Серебряных Прудов, а также Ступино и Озёр.  Призовые места заняли следующие спортсмены:

I место - Александр Зинин (Кашира);
II место - Алексей Смолин (Озёры);
III место - Алексей Орлов (Озёры).  

Победителя и призеров наградили медалями и грамотами. В подарок спортсмены получили сладкие призы от Тарасковского спорткомплекса, который выступил организатором турнира.

Ранее сообщалось, что Арсений Жильцов из Каширы примет участие в Чемпионате Мира по боксу. В Ереване с 24 ноября по 5 декабря состоится IBA Чемпионат Мира 2023 по боксу среди юношей и девушек до 16 лет. Для участия в турнире заявки направили 574 спортсмена из 59 стран.

Арсений Жильцов из Каширского городского округа будет защищать честь РФ в весовой категории до 50 кг. Администрация Каширы желает удачи спортсмену.

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#спорт
#подмосковье
#кашира
#спортсмены
#общество
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Названы спортсмены года в России
Пловчиха Чикунова и боксер Гаджимагомедов названы спортсменами года в России
30 ноября 2023, 23:36

Фото: iStock/PeopleImages

Стали известны лауреаты Национальной спортивной премии России, сообщили в Telegram-канале Министерства спорта страны.
Пловчиха Евгения Чикунова и боксер Муслим Гаджимагомедов признаны лучшими в номинациях «Гордость России» в качестве спортсмена и спортсменки года соответственно. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Штельбаумс стала тренером года. Важно отметить, что победители в указанных номинациях получат по одному миллиону рублей. Экспертный совет определил лауреатов премии, в который вошли известные спортсмены, тренеры и общественные деятели.

Евгения Чикунова — серебряный призер чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 метров брассом, также она победила на чемпионате Европы на короткой воде в этой дисциплине. В этом году она установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани, проплыв дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты и 17,55 секунды.

Муслим Гаджимагомедов — чемпион мира 2019 года в боксе. Также он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 91 килограмма на Олимпийских играх в Токио.

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В Жуковском состоится первенство по настольному теннису

Московская область впервые признана самым спортивным регионом России

Юные пловцы из Жуковского выступили на первом этапе Кубка чемпионов
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#медаль
#спортсмены
#победители
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В Жуковском состоится первенство по настольному теннису
30 ноября 2023, 21:18

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском 2 декабря состоится командное первенство по настольному теннису.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, к участию в соревнованиях пригласили жителей г. о. Так, к соревнованиям будут допущены команды в составе двух человек, один из которых — взрослый старше 14 лет, а второй — ребёнок младше 14 лет. Кроме того, для допуска необходимо будет иметь соответствующую справку о состоянии здоровья.

При этом, заявки к участию в первенстве будут приниматься до 2 декабря включительно либо по электронной почте otpetova@gmail.com, либо по телефону 8 (910) 441-12-13.

Уточняется, что мероприятие пройдёт в Молодёжном центре «Дружба» по адресу: городской округ Жуковский, улица Молодёжная, дом 22.

Начало соревнований состоится в 16:00, однако регистрация участников будет проходить с 15:30.

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#жуковский
#первенство
#спорт
#теннис
#соревнования
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Московская область впервые признана самым спортивным регионом России
30 ноября 2023, 21:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье признали самым спортивным регионом России. Это стало известно во время церемонии награждения победителей Национальной спортивной премии, которая прошла в Государственном Кремлёвском дворце Московская область впервые победила в номинации «Регион России» (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации».
«Очень приятно, что нас так высоко отметили. Московская область известна своими спортивными традициями, сильными школами по разным видам. Мы стараемся создавать достойные условия для подготовки новых чемпионов. В рамках поручения президента по развитию массового спорта у нас строятся сооружения как за счёт федерального и регионального бюджетов, так и с привлечением инвесторов. Мы ремонтируем устаревшие спортивные объекты – в течение пяти лет капитально обновим 50 спортсооружений», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв
По его словам, также важно поддерживать спортсменов и тренеров материально. Со следующего года их зарплаты вырастут на 40%. Ключевая задача – развивать массовый спорт. 
«В каждом муниципалитете Подмосковья, где мы бываем, жители спрашивают про инфраструктуру, спортивные площадки. Видим, что запрос есть, и он растёт. Поэтому открываем школьные стадионы, где могут тренироваться в свободное время все желающие – сейчас доступны уже свыше 400 таких объектов», – добавил глава региона. 
Каждый год в Подмосковье серьёзно работают над календарём спортивных событий.
«Летом у нас прошло более 2 тыс мероприятий, а на зиму запланировано ещё свыше 3,6 тыс. Флагманские турниры – Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина – всегда привлекают много юных спортсменов. А такие проекты, как «Выходи во двор», дают жителям возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола – Вячеславом Фетисовым, Александром Якушевым, Валерием Каменским, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Андреем Тихоновым и многими другими», – сказал губернатор.
В Подмосковье также создали специальную цифровую платформу, которую оценил президент. Её задача — максимально удобно и доступно информировать о том, где можно заняться спортом в Подмосковье.
 
Среди критериев, по которым оценивали участников премии – доля граждан, занимающихся в регионе спортом; обеспеченность жителей спортивными сооружениями; внедрение и реализация комплекса ГТО; количество участий в финальных этапах физкультурных мероприятий.
 
В Подмосковье спортом занимаются более 54% жителей. В регионе развивают 47 базовых видов спорта, в том числе паралимпийских. Свыше 2,6 тыс спортсменов входят в состав сборных России. В регионе работают более 12 тыс спортивных объектов, а за 10 лет их количество выросло на 60%.
«У нас самый спортивный губернатор, и для нас очень важно, что сразу несколько представителей Подмосковья получили в этом году признание на таком высоком уровне. А Московская область названа самым спортивным регионом страны впервые! Благодарю всех работников отрасли. Сегодняшняя победа – это ваша заслуга», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Подмосковье стало победителем ещё в двух номинациях Национальной спортивной премии. В категории «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» победу одержал Конькобежный центр «Коломна». В 2015 году там был создан Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 
Ещё одна премия – в номинации «Спорт для всех». Её удостоился главный тренер спортивно-патриотического клуба «Ярополк» из Красногорска Илья Шадриков, который стал победителем в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы». Он более 12 лет занимается патриотическим и физическим воспитанием молодёжи, активно участвует в спортивно-массовых мероприятиях и пропагандирует здоровый образ жизни. 
 
Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году и проводится ежегодно. Каждый из 18 лауреатов получает премию в 1 млн рублей.

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Юные пловцы из Жуковского выступили на первом этапе Кубка чемпионов
30 ноября 2023, 20:47

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Юные спортсмены из Жуковского продемонстрировали свои навыки на первом этапе Кубка чемпионов по плаванию. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что в Кубке принимали участие воспитанники спортивной школы «Метеор».

Ребята заняли достойные места. Так, первое место заняли Алексей Шульга, Юрий Данилов, Константин Титов и Михаил Иванов. Илья Смильгин получил первое место, проплыв 100 м вольным стилем, и третье на дистанции 50 м вольным стилем.

На втором месте оказались Артём Кузьмук и Дана Стрюкова. Последняя заняла ещё и третье место на дистанции 50 м баттерфляем.

Тренером юных спортсменов является Анастасия Белая.

Соревнования проходили в городе Раменское.

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#спортсмены
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