Хоккеисты «Витязя» прервали серию из восьми поражений в чемпионате КХЛ

Фото: Сайт ХК «Витязь»
Подмосковный «Витязь» с минимальным счётом 1:0 обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в ледовом дворце «Арена Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершилась победой хозяев в дополнительное время.
В трёх периодах команды не забросили ни одной шайбы. Победный гол у подопечных Александра Завьялова в овертайме оформил Владимир Галузин.
Таким образом, «Витязь» прервал серию из восьми подряд поражений. Победа над «Ладой» стала для подмосковного клуба лишь второй в текущем розыгрыше КХЛ. Первую он одержал в игре с «Адмиралом» ещё 6 сентября.
В следующем матче 2 октября ХК «Витязь» сыграет в гостях с ЦСКА.
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Таким образом, «Витязь» прервал серию из восьми подряд поражений. Победа над «Ладой» стала для подмосковного клуба лишь второй в текущем розыгрыше КХЛ. Первую он одержал в игре с «Адмиралом» ещё 6 сентября.
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Лора Луганская