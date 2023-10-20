IBSA: Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

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Международная федерация спорта слепых (IBSA) временно приостановила членство в ней России и Белоруссии, об этом сообщается на сайте организации.
Напомним, 29 сентября Генассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Как объяснили представители организации, такое решение было принято на основании нарушения Россией конституционных обязательств членства в IPC.
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