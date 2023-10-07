Игрок «Шеффилда» Бэшем получил открытый перелом ноги в матче против «Фулхэма»

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Защитник футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед» Крис Бэшем получил страшную травму в матче 8-го тура Английской премьер-лиги против «Фулхэма». Один из рядовых игровых эпизодов закончился для него открытым переломом голеностопа.
Несчастье случилось в конце первого тайма. Особенно неприятно и обидно то, что серьезная травма не была получена в результате жесткого столкновения с соперником, как это иногда бывает. Выбивая мяч, Бэшем просто оступился и неудачно подвернул ногу. Игрок тут же рухнул на газон, как подкошенный.
Партнеры по команде и соперники хватались за голову при виде ужасной травмы защитника английской команды. Врачам пришлось надевать на Бэшема кислородную маску, так как от болевого шока он начал терять сознание и задыхаться. Прямо со стадиона футболиста отвезли в госпиталь. Пока врачи оказывали ему помощь на поле, матч был остановлен на 14 минут.
В текущем сезоне 35-летний Крис Бэшем провел за свой клуб все восемь матчей. Насколько теперь выбыл игрок из-за тяжелой травмы, пока неизвестно.
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Партнеры по команде и соперники хватались за голову при виде ужасной травмы защитника английской команды. Врачам пришлось надевать на Бэшема кислородную маску, так как от болевого шока он начал терять сознание и задыхаться. Прямо со стадиона футболиста отвезли в госпиталь. Пока врачи оказывали ему помощь на поле, матч был остановлен на 14 минут.
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Александр Бойцов