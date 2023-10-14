Индия планирует провести Олимпийские игры

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Глава Индии Моди сообщил о намерении страны принять летнюю Олимпиаду в 2036 году.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о заинтересованности в проведении летней Олимпиады в 2036 году, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.
Ранее МОК решил отозвать признания Международной ассоциации бокса, которая допустила спортсменов из России и Белоруссии к выступлению под национальными флагами. За решение об отзыве единогласно проголосовали 69 человек.
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«Индия очень заинтересована в проведении Олимпиады приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, которая должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества», —заявил Моди.
«Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность НОК (Национального олимпийского комитета) Украины», - прокомментировал ситуацию Адамс.Отметим, что Россия была отстранена из-за включения в олимпийский совет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее МОК решил отозвать признания Международной ассоциации бокса, которая допустила спортсменов из России и Белоруссии к выступлению под национальными флагами. За решение об отзыве единогласно проголосовали 69 человек.
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Мария Фирсова